Cambia la programmazione Rai per questo lunedì 13 settembre 2021, giornata in cui era previsto il ritorno in diretta di tutti i programmi del daytime tra cui UnoMattina e Storie Italiane. Uno sciopero che coinvolge il Centro di Produzione Rai di Roma, ha portato alla cancellazione di diverse trasmissioni che erano previste in diretta questo lunedì, tra cui anche Agorà in onda su Rai 3. Situazione diversa, invece, per le produzioni in onda da Milano, che saranno regolarmente in onda come nel caso di E' sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici.

Rai, cambio programmazione per lo sciopero del 13 settembre 2021: Tg1 ridotto

Nel dettaglio, lo sciopero Rai di questo lunedì 13 settembre, coinvolge le produzioni che vanno in onda dagli studi della Capitale.

Al centro di questa agitazione ci sarebbe una questione di aumento del personale per rispettare i turni contrattuali. Ecco allora che mentre i programmi Rai realizzati a Roma sono a rischio quelli che vanno in onda in altri centri di produzione della televisione dio Stato saranno regolarmente in onda.

Intanto, da questa mattina, ci sono state le prime variazioni di programmazione ai palinsesti delle reti Rai. Variazioni importanti per le edizioni del Tg1 che andranno in onda in versione ridotta. Quella delle 13:30 e quella delle 20, dureranno solo 5 minuti.

A farne le spese è stato anche il debutto della nuova stagione 2021/2022 di UnoMattina condotto da Monica Giandotti e Marco Frittella, sostituito da un "best of" della passata edizione.

Salta l'appuntamento con Storie Italiane e Agorà

Questa mattina è saltato anche il primo appuntamento della stagione con Storie Italiane, il talk show condotto da Eleonora Daniele su Rai 1.

Su Rai 3, invece, non c'è stata una nuova puntata di Agorà condotto da Luisella Costamagna, sostituito da una puntata di Geo e poi da un film.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Salta anche l'appuntamento con la trasmissione Elisir mentre nel pomeriggio potrebbe essere a rischio il debutto di Oggi è un altro giorno e La Vita in diretta, entrambi in onda dagli studi Rai di Roma.

Confermata Antonella Clerici nel mezzogiorno di Rai 1

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda le produzioni Rai che andranno in onda dagli studi di Milano.

Alle ore 11:55, infatti, è confermato l'appuntamento con E' sempre mezzogiorno, il cooking show condotto da Antonella Clerici che sarà in onda regolarmente in diretta tv per la prima puntata della nuova stagione.

Su Rai 2, invece, confermato l'appuntamento con il talk show Ore 14 condotto da Milo Infante e quello con Detto Fatto presentato da Bianca Guaccero, entrambi in onda dal centro di produzione Rai di Milano.