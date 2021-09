Riparte l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi, che tornerà in onda a partire da questo lunedì 13 settembre con le nuove puntate. Le registrazioni della stagione 2021/2022 del programma sono iniziate già da un po' di settimane e fin dalla prima puntata i protagonisti del trono over e del trono classico promettono grandi scintille. Confermato il ritorno di Armando e Isabella, assente Riccardo. Occhi puntati poi su Gemma che continuerà ad essere al centro delle critiche di Tina Cipollari.

Il ritorno di Uomini e donne: anticipazioni dal 13 al 17 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prime puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 13 al 17 settembre 2021, rivelano che ci sarà spazio per la presentazione dei nuovi quattro tronisti che si metteranno in gioco nel corso della stagione.

Tra questi, grande attesa per l'arrivo di Andrea Nicole, la tronista che prima era un uomo. Andrea Nicole approderà sul trono del programma Mediaset, pronta a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

Tra le new entry di questa edizione anche il giovane Matteo, che si è definito una "testa calda" anche se di fronte all'amore, ha ammesso di "sciogliersi" completamente.

Quattro nuovi tronisti a U&D e il ritorno del trono over

Il secondo tronista si chiama Joele e poi sarà la volta di Roberta, che nel video di presentazione ha raccontato il difficile momento legato alla morte di suo padre.

Grandi colpi di scena per quanto riguarda il trono over. Le anticipazioni di Uomini e donne dal 13 al 17 settembre 2021, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Gemma Galgani, la quale confesserà di aver ceduto nuovamente al fascino del chirurgo estetico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La dama torinese, infatti, questa estate ha rifatto il seno e in studio ha rivelato la "novità" che la riguarda, scatenando subito l'ira di Tina Cipollari.

Si accende lo scontro tra Gemma e Tina, assente Riccardo: spoiler Uomini e donne

Per l'opinionista di Uomini e donne non ci sarebbero dubbi sul fatto che Gemma miri a conquistare il gradimento e l'attenzione dei cavalieri giovani e per questo motivo cederebbe spesso e volentieri alla chirurgia.

Spazio poi al ritorno di Armando Incarnato, che tornerà per rimettersi in gioco così come la dama Ida Platano. Per quest'ultima, nel corso delle prime puntate di questa edizione di Uomini e donne arriveranno due nuovi cavalieri con i quali approfondirà la conoscenza fuori dal programma.

Grande assente (per il momento) il cavaliere Riccardo Guarnieri: non sarà presente nelle prime puntate in onda fino al 17 settembre, ma intanto è tornato a mostrarsi sui social, mettendo in evidenza il suo fisico super scolpito dagli allenamenti in palestra. Confermata la presenza di Isabella.

Il programma di Maria De Filippi sempre in testa agli ascolti

E così, con queste novità, Maria De Filippi si prepara ad affrontare l'inizio di stagione con la sua popolare trasmissione pomeridiana che non conosce crisi dal punto di vista degli ascolti.

Anche lo scorso anno, Uomini e donne ha confermato la sua leadership sul pubblico televisivo generalista, riuscendo a conquistare una media che ha sfiorato la soglia dei 3 milioni di spettatori fissi al giorno e picchi del 25% di share.

Complice la "fusione" tra trono classico e trono over, la formula della trasmissione di Canale 5 è risultata vincente e gli ascolti lo hanno dimostrato chiaramente.