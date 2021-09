Continua il tour estivo di Sangiovanni, che il 7 settembre lo porterà a esibirsi nella sua città natale: Vicenza. In previsione di questa occasione, il cantante rivelazione di Amici 20 ha rilasciato un'intervista a Il Giornale di Vicenza, parlando della sua musica e delle emozioni che prova all'idea di fare un concerto nel luogo dove, solo fino a un anno fa, andava a passeggiare con gli amici. Dopo le polemiche degli ultimi giorni sulla sua storia con Giulia Stabile, che lo hanno portato a esporsi sui social, Sangiovanni ha intenzione di concentrarsi sulla sua arte, senza dare credito al gossip.

Sangio e lo show nella sua città: 'Faccio semplicemente quello che mi piace'

Sangiovanni è pronto a portare la sua musica in Piazza dei Signori a Vicenza, la sua città. Nell'intervista, il giovanissimo cantautore ha rivelato che nonostante le sue canzoni siano hit di successo, lui non è cambiato, è rimasto il ragazzo che era prima del suo ingresso ad Amici. "Faccio semplicemente quello che mi piace, cioè la musica, con il mio talento", ha detto il cantante, che anche se ha consapevolezza di essere diventato un personaggio pubblico, continua a essere se stesso. A proposito di Amici, ha raccontato che sono tanti i ricordi che porta con sé di questa esperienza: alcuni positivi, altri meno, ma tutti hanno contribuito a farlo crescere.

"Il momento più bello è stato la finale", ha confessato Sangiovanni, affermando che in alcuni momenti si è sentito poco adatto, ma la sua grande motivazione l'ha spinto ad arrivare fino alla fine. "La musica cerca sempre di unire tutti, è una forma d’amore molto forte", ha aggiunto il diciottenne parlando dell'amore che lo ha accolto una volta che ha iniziato a girare l'Italia per il suo primo firmacopie e poi per il suo tour.

Giulia assente a Vicenza: 'Io ho le mie cose da fare, lei le sue'

Rivelando che la canzone del suo ep che gli dà più emozioni è "Tutta la notte", Sangiovanni ha spiegato che gli sembra strano doversi esibire nel luogo che prima era teatro dei suoi giri con gli amici. "È una cosa super strana. Sicuramente mi emoziona, è la mia città, la città dove sono cresciuto.

Lo show sarà una condivisione di amore e di musica", ha detto il cantante spiegando che dopo un periodo molto brutto la gente ha bisogno di tornare a divertirsi.

Con lui sul palco ci sarà Madame, la cantante che per prima ha creduto in lui e con cui Sangiovanni coltiva un ottimo rapporto di amicizia. I due giovani, entrambi di Vicenza, animeranno la serata. Infine, un riferimento a Giulia Stabile. Sangiovanni ha chiesto ai fan d'interessarsi alla loro arte e non a loro come coppia. La vincitrice di Amici 20 non andrà ad assistere a questo concerto. "Non viviamo insieme, come tanti invece pensano dopo averci visto in tv. Io ho le mie cose da fare, la mia arte e la mia musica, e lei ha le sue, ed è giusto così", ha detto il ragazzo.