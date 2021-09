La love story tra Sossio e Ursula, una delle coppie più celebri tra quelle nate a Uomini e donne, è definitivamente scoppiata. In questi giorni, il calciatore si è lasciato andare ad un amaro sfogo social, col quale ha confermato la fine della sua relazione con la madre di sua figlia, scrivendo la frase "Game Over". Un post che ha scatenato accese polemiche in rete e sui social, al punto che Sossio ha scelto poi di cancellarlo, ma senza smentire la fine della sua relazione con Ursula.

Eppure i dubbi sui due protagonisti di Uomini e donne non mancano, al punto che si teme stiano fingendo.

L'addio tra Sossio e Ursula di Uomini e donne: verità o finzione?

Nel dettaglio, Sossio aveva postato un messaggio social in cui ammetteva di essere dispiaciuto nel dover deludere i numerosi fan che avevano creduto nella sua storia d'amore con Ursula.

Purtroppo, però, il calciatore annunciava la fine di questa relazione ritenendo che per delle incomprensioni dal punto di vista caratteriale, era diventato impossibile andare avanti.

Reazione diversa, invece, da parte di Ursula che non si è fatta problemi a lanciare una frecciatina diretta al padre di sua figlia.

L'ex dama del trono over, infatti, ha ammesso di essere destabilizzata, dato che l'annuncio di Sossio relativo alla rottura, sarebbe arrivato come un fulmine a ciel sereno e lei non aveva ancora metabolizzato tutto, al punto da annunciarlo pubblicamente.

La frecciatina di Ursula contro Sossio, definito 'immaturo'

Ursula ha addirittura parlato di "immaturità" a proposito del comportamento del padre di sua figlia, lanciando così una ver a propria frecciatina al vetriolo.

Eppure, a distanza di poche ore dall'annuncio di questa rottura definitiva, non mancano i dubbi e le critiche nei confronti della coppia nata in televisione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In particolar modo, emergono dei retroscena che metterebbero in discussione la sincerità di Sossio e Ursula, dopo l'annuncio social della fine di questa relazione.

A mettere "nei guai" i due protagonisti del trono over, ci ha pensato l'esperto di gossip Amedeo Venza, che in queste ore ha riportato su Instagram, un retroscena su Sossio e Ursula.

Il retroscena sulla coppia Sossio-Ursula dopo l'addio

In pratica, una persona che vive a Catania, sostiene di aver visto la coppia insieme dopo l'annuncio social della fine del loro amore.

"Nulla di vero. Io sono di Taranto, li ho visti fino a ieri insieme in macchina. Non so perché dichiarino una cosa simile", ha fatto sapere questa persona in forma anonima a Venza.

Immediata anche la dura reazione dell'esperto di gossip che ha subito accusato Sossio e Ursula di aver messo in scena tutto per "due followers in più" e per qualche nuova sponsorizzazione da fare.