Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi, in onda anche nella settimana che va dal 20 al 24 settembre, come sempre alle 14:45 circa. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che sono state registrate già nei giorni scorsi, rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende di Gemma Galgani che continuerà ad essere nel mirino della nemica Tina mentre tra Armando e Gianni Sperti ci sarà la prima lite.

Gemma Galgani ancora nel mirino: anticipazioni Uomini e donne 20-24 settembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nella settimana che va dal 20 al 24 settembre 2021, rivelano che Gemma continuerà ad essere sotto accusa. Tina, infatti, punterà il dito contro la dama torinese sempre per la questione legata ai suoi interventi chirurgici.

Per l'opinionista del programma di Canale 5, non ci sono dubbi sul fatto che Gemma avrebbe fatto questi nuovi ritocchi estetici, col solo fine di riuscire a conquistare dei cavalieri più giovani e attirare così una "platea maschile" diversa rispetto a quella che sarebbe maggiormente idonea per la sua età.

E poi ancora, in queste nuove puntate del programma di Canale 5, ci sarà spazio anche per la prima accesa lite verbale tra Gianni Sperti e Armando Incarnato.

Si riaccende la tensione tra Gianni e Armando a Uomini e donne

Tra i due già non correva buon sangue e gli scontri torneranno a riaccendersi anche in questa nuova edizione del programma dei sentimenti Mediaset.

Al centro delle polemiche, inoltre, finirà anche il cavaliere Biagio.

Le anticipazioni di Uomini e donne dal 20 al 24 settembre, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al trono classico. Occhi puntati in primis sulle nuove frequentazioni della tronista Andrea Nicole, la quale spiazzerà alcuni dei corteggiatori.

Spazio anche alle nuove vicende di Matteo e Joele Milan, i due tronisti di questa edizione che si ritroveranno ad essere interessati ad una stessa ragazza.

Boom di ascolti per il ritorno di Uomini e donne in tv

In attesa di vedere in onda le nuove puntate di Uomini e donne in onda fino al 24 settembre, la trasmissione di Maria De Filippi in questa prima settimana di programmazione su Canale 5 ha subito conquistato la leadership degli ascolti del pomeriggio.

Con una media superiore alla soglia dei 2,5 milioni di spettatori e uno share che ha toccato il muro del 23% con un picco che ha sfiorato il 25% durante la prima puntata, dedicata alla trasformazione di Gemma Galgani, De Filippi si riconferma la "regina" auditel delle reti Mediaset.