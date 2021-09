È ripartito su Canale 5 l'appuntamento con Tu sì que vales 2021, lo show del sabato sera di Canale 5 prodotto da Fascino di Maria De Filippi. Al cast riconfermato della scorsa edizione, si è aggiunta anche Giulia Stabile che, nel corso della prima puntata ha presenziato fissa dietro al tavolo dei conduttori dello show e si è cimentata anche nell'esecuzione di una coreografia. La presenza della ballerina vincitrice dell'ultima stagione di Amici, però, ha scatenato accese polemiche sui social, al punto da essere considerata la "raccomandata di Maria".

Il ritorno di Giulia Stabile in tv tra Tu si que vales e Amici 21

Nel dettaglio, dopo la vittoria ad Amici 20, Giulia Stabile è entrata a far parte ufficialmente del cast delle produzioni targate Fascino.

Questa estate è stata protagonista di un programma streaming incentrato sui gavettoni e visibile su WittyTv, poi ha preso parte alle registrazioni di Tu sì que vales 2021 partecipando sia come "conduttrice" negli appuntamenti serali sia come inviata dietro le quinte per WittyTv.

E poi ancora, da questa domenica 19 settembre, Giulia tornerà anche ad Amici 21 ma questa volta nelle vesti di ballerina professionista e "coach" che sarà al fianco dei nuovi concorrenti, pronta a supportarli per questa nuova avventura.

Polemica social contro Giulia Stabile

Sta di fatto che, dopo la sua presenza a Tu sì que vales 2021, non sono mancate le critiche e le polemiche social nei confronti della ballerina. In tanti hanno sbottato per la sua eccessiva presenza in televisione, al punto da definirla raccomandata.

"Giulia è bravissima, però ci manca che Maria la metta a condurre il tg...", ha scritto un fan del programma.

"Capisco tutto ma adesso anche basta coi favoritismi per Giulia, dai. Non è bastato farle vincere Amici? Adesso pur a Tu sì que vales l'ha portata Maria?", scrive ancora un altro fan, polemico nei confronti della ballerina vincitrice dell'ultima edizione del talent show.

"Maria innamorata di Giulia perciò Giulia adesso ce la ritroviamo ovunque", ha scritto qualcun altro.

'È raccomandata', sbottano sui social contro Giulia

"Lei super raccomandata", sbotta ancora qualcun altro sui social contro Giulia Stabile mentre altri sottolineano il fatto che la coreografia proposta ieri sera in tv, non sarebbe "improvvisata" così come hanno annunciato in studio.

Tuttavia, malgrado le critiche e le polemiche non mancano neppure i tanti commenti positivi nei confronti della ballerina.

"Bravissima Giulia, mi fai emozionare", ha scritto una fan felice di poterla vedere anche in questa nuova esperienza nel sabato sera autunnale di Canale 5 al fianco di Belen Rodriguez e Maria De Filippi.