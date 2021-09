Mancano pochi giorni al debutto della nuova edizione di U&D: lunedì 13 settembre, infatti, andrà in onda la prima puntata dopo l'estate, quella che è stata registrata lo scorso 24 agosto. Le anticipazioni che ha fornito chi ha partecipato alle riprese di qualche settimana fa, fanno sapere che la protagonista del giorno sarà Gemma Galgani: la dama si mostrerà per la prima volta dopo il doppio intervento al seno e alle labbra. Battibecchi sin da subito tra la torinese e Tina Cipollari, l'opinionista che sarebbe tornata single proprio durante le vacanze.

Primi spoiler sul ritorno in tv di U&D

L'esordio dell'edizione 2021/2022 di U&D è dietro l'angolo: lunedì 13 settembre, infatti, il dating-show riprenderà la sua regolare messa in onda dopo quasi tre mesi di stop. Sono tante le sorprese che Maria De Filippi ha preparato per i telespettatori, quasi tutte legate a Gemma e a quello che ha combinato durante la pausa estiva.

Le anticipazioni che sono trapelate sulla prima registrazione stagionale, informano i fan su quello che sarà trasmesso su Canale 5 tra pochi giorni, ovvero quando il programma tornerà a far compagnia nel primo pomeriggio dal lunedì al venerdì.

Come si sa da qualche settimana ormai, Galgani ha monopolizzato gran parte del tempo a disposizione con il suo rinnovato aspetto fisico: la dama del Trono Over, infatti, ha deciso di rifarsi proprio nel periodo in cui la trasmissione era in vacanza.

La 'regina' di U&D al centro delle dinamiche

La prima puntata della nuova edizione di U&D, dunque, sarà dedicata a Gemma e al suo ingresso in studio con un evidente cambiamento fisico.

La chiacchierata Galgani, infatti, ha scelto di sottoporsi ad un intervento di mastoplastica durante le vacanze, aumentando di qualche taglia il suo seno da 71enne.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Come se non bastasse, la torinese ha ammesso di aver gonfiato le labbra con delle punturine che ha fatto sempre mentre il dating-show non era in onda, per evitare di perdersi qualche registrazione.

Insomma, i primi appuntamenti del 2021/2022 saranno incentrati sui ritocchini della protagonista del Trono Over e sulle polemiche che solleveranno soprattutto perché fatti ad un'età avanzata come la sua.

Tina Cipollari sarà la prima a puntare il dito contro la sua rivale, accusandola di incoerenza e di voler elemosinare amore e attenzioni da signori che in caso contrario non la guarderebbero nemmeno.

Poca fortuna per Gemma al rientro a U&D

Le anticipazioni delle prime sei puntate che sono state registrate (l'ultima in ordine di tempo è quella di martedì 7 settembre), informano i curiosi del fatto che Gemma non ha iniziato neppure una conoscenza da quando ha rimesso piede agli studi Elios.

Essersi rifatta il seno e le labbra, dunque, al momento non ha ancora dato i frutti che Galgani sperava, ovvero un più ampio numero di corteggiatori tra cui scegliere dopo anni di delusioni e tormenti d'amore.

Maria De Filippi, infatti, ha precisato che nessuno ha scritto alla redazione per poter conoscere la torinese, ma neppure un cavaliere del parterre si è esposto per chiedere il numero di telefono della ringiovanita dama.

Un inizio in salita, dunque, per la protagonista indiscussa della trasmissione che sta per tornare in onda dopo tre mesi con una stagione pressoché identica a quelle precedenti. Si ripartirà dai patemi sentimentali di Gemma, dalle discussioni tra quest'ultima e l'opinionista Cipollari e dalle prime timide frequentazioni degli altri membri del cast (Ida Platano, ad esempio, sta uscendo da un po' con Marcello e con lui si è scambiata dei baci appassionati in una camera d'albergo).