Solo qualche settimana fa si vociferava di una possibile gravidanza, ora è proprio dal profilo Instagram dell'influencer che arriva la conferma della notizia: Kylie Jenner, imprenditrice e personaggio televisivo statunitense, è incinta per la seconda volta.

L'annuncio della gravidanza

Il magazine TMZ, tabloid online di Gossip, quasi tre settimane fa aveva annunciato che una fonte sicura aveva confessato che la coppia fosse nelle prime fasi di una nuova gravidanza. La conferma arriva adesso dal profilo Instagram di Kylie Jenner con un video raffigurante la scritta 'pregnant' sul test di gravidanza con annesso tag al futuro papà Travis Scott, rapper e produttore discografico statunitense.

Travis Scott ha poi condiviso il post sulle sue storie Instagram aggiungendo diversi cuori. Quello che si sa è che, nelle ultime interviste rilasciate, l'influencer ha espresso la volontà di dare alla sua primogenita, Stormi, nata nel 2018, un fratellino o una sorellina e di renderla così una sorella maggiore. Ha confessato, inoltre, di non sentirsi però davvero pronta. Durante l'estate diversi rumor si sono rincorsi sulla sua possibile gravidanza, soprattutto dopo le apparizioni in pubblico della Jenner in cui vestiva con abiti molto larghi. Alcuni fan avrebbero persino notato come, durante una cena di sushi, Kylie abbia evitato di mangiare del pesce crudo.

Kylie Jenner, la prima gravidanza e la separazione con Travis Scott

La prima gravidanza è stata tenuta nascosta, lontana dai media e da occhi indiscreti. A spiegare la sua scelta è stata proprio la diretta interessata durante la reunion di Keeping up with the Kardashian, dove ha confessato di averlo fatto perché, abituata a raccontare tutto di sé, si è spaventata della possibile reazione di tutti e ha aggiunto di averlo fatto anche perché non voleva ascoltare i giudizi che sarebbero inevitabilmente arrivati; voleva affrontare la gravidanza da sola e con il senno di poi ne è stata felice.

Nell'ottobre del 2019, poco più di un anno dopo la nascita di Stormi, Kylie Jenner aveva rotto con Travis Scott lasciando tutti spiazzati. Con l'arrivo della pandemia i due hanno deciso di passare il lockdown insieme con la loro bambina, tuttavia tra loro non sembrava essere cambiato nulla. Una civile convivenza, riportano i tabloid americani.

I rumor sul loro ritorno insieme arrivano dopo che la coppia ha presenziato a un evento di beneficienza, in compagnia della loro primogenita, dando l'impressione di essere più affiatati che mai. Non resta che aspettare nuovi sviluppi sulla loro storia e sulla nuova gravidanza augurando il meglio a tutta la famiglia.