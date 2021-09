Gemma Galgani ha rifatto il seno a 71 anni e ne va fiera: nell'intervista che ha rilasciato prima di tornare a U&D, la dama ha difeso la sua scelta di voler ringiovanire il décolleté alla sua età. La torinese ha reso pubbliche le accortezze che ha dovuto avere dopo l'intervento, ma ha ribadito di essere contentissima di averlo fatto perché oggi si sente più bella e più sicura di sé stessa.

Il racconto della protagonista di U&D

Perché Gemma ha deciso di rifarsi il seno? A questa domanda che si sono fatti molti spettatori di U&D, ha risposto la diretta interessata con le dichiarazioni che ha rilasciato ad una rivista di Gossip ultimamente.

Quando le è stato chiesto il motivo di questo "colpo di testa" alla sua età, Galgani ha fatto sapere: "Ero giù di morale per le tante delusioni e mi è venuta l'idea di questo miglioramento fisico, un cambiamento che potesse aiutarmi ad essere più sicura anche emotivamente".

La torinese ha aggiunto che già a maggio scorso rifletteva sulla possibilità di ricorrere nuovamente alla chirurgia dopo il lifting al viso del 2020: l'intervento, però, l'ha fatto durante l'estate e il dopo non è stato semplice.

"Per un mese sono stata ferma, non potevo fare attività fisica", ha raccontato la protagonista del Trono Over prima di svelare che ha trascorso le vacanze con le sorelle a Torino, sua città del cuore anche oggi che vive a Roma per poter registrare il programma di Maria De Filippi.

Il controverso rapporto con Tina a U&D

Chiacchierando con i giornalisti poco prima di tornare negli studi di U&D, Gemma ha smentito la voce che era circolata sul suo possibile addio al programma dopo 12 anni vissuti da assoluta protagonista.

"Non ho mai pensato di lasciare. Me ne andrò via quando troverò l'amore, la persona giusta", ha chiarito Galgani nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando mercoledì 8 settembre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La dama del Trono Over crede ancora di poter incontrare il principe azzurro davanti alle telecamere, anche perché in passato si è innamorata di due cavalieri del parterre, Marco Firpo e l'indimenticato Giorgio Manetti.

Anche se queste relazioni sono finite, la 71enne spera ancora di poterne vivere un'altra simile, ovvero un amore travolgente che la spinga ad abbandonare il dating-show che le ha dato fama e popolarità nell'ultimo decennio.

Liti con Tina e zero corteggiatori per la 'regina' di U&D

Rifarsi il seno a più di 70 anni, potrebbe non essere stata la decisione più giusta per Gemma. Le anticipazioni delle puntate di U&D che sono state registrate dal 24 agosto scorso ad oggi, fanno sapere che Galgani non ha neppure un corteggiatore.

Sebbene la notizia dei suoi ritocchini al décolleté e alle labbra ha fatto il giro della rete, la dama del Trono Over non ha ancora catturato l'attenzione di qualche cavaliere: Maria De Filippi, inoltre, ha raccontato che nessuno ha contattato la redazione per poter conoscere la ringiovanita torinese.

Secondo quest'ultima, la colpa di questo momentaneo insuccesso sarebbe di Tina: il fatto che l'opinionista la critichi in continuazione e su qualsiasi cosa, secondo la protagonista del dating-show intimorisce i signori che vorrebbero frequentarla davanti alle telecamere.

In merito al litigioso rapporto con Cipollari (ricominciato dopo tre mesi di stop, quando gli Elios hanno riaperto per le riprese della nuova edizione), Gemma ha dichiarato: "Non capisco il motivo del suo astio nei miei confronti".

Quando le è stato domandato se un giorno lei e la bionda vamp potrebbero fare pace e solidarizzare in studio, Galgani si è detta piuttosto scettica: "Non credo che questo potrà mai accadere".