Lunedì 6 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini & Donne. Al momento sono poche le informazioni trapelate dagli studi Elios, se non che Gemma se l'è presa con Tina perché non ha ancora neanche un corteggiatore. Ida porta avanti la conoscenza con Marcello e anche i tronisti hanno fatto delle esterne con i loro pretendenti. Martedì 7 il cast si riunirà per dare vita alla seconda registrazione settimanale del dating show di Maria De Filippi.

Le lamentele di Gemma a U&D

La puntata di U&D che è stata registrata il 6 settembre ha regalato pochi spunti di discussione.

Si contano sulle dita di una mano, infatti, le anticipazioni che sono trapelate sulle riprese.

Sui social network, comunque, circola l'informazione sulla protagonista del giorno: è stata ancora una volta Gemma a monopolizzare gran parte del tempo a disposizione con i suoi siparietti.

Dopo essere stata chiamata a centro studio da Maria De Filippi, si è lamentata del fatto che nessuno voglia corteggiarla. A distanza di tre settimane dall'inizio dell'edizione 2021/2022 del dating show, la dama non sta frequentando neppure un cavaliere e di questo se ne è rammaricata pubblicamente nel corso della registrazione di lunedì.

Secondo la torinese sarebbe colpa di Tina se il numero dei suoi pretendenti è pari a zero.

L'opinionista ha rispedito questa accusa al mittente e poi ha dato vita ai soliti battibecchi con la "regina" del Trono Over.

Aggiornamenti sulle conoscenze di U&D

Un altro spoiler che è trapelato dagli studi Elios riguarda Ida Platano. La dama ha confermato di voler portare avanti la conoscenza con Marcello, il cavaliere col quale si è scambiata dei baci appassionati in una camera d'albergo meno di una settimana fa.

Sugli altri protagonisti del Trono Over, almeno per il momento, non è emersa nessuna informazione rilevante.

Per quanto concerne i quattro tronisti, si è saputo che Andrea Nicole ha fatto un'esterna con un corteggiatore di nome Gabrio, mentre Matteo ha approfondito la frequentazione con una certa Noemi.

Nel corso della registrazione, inoltre, non si è parlato né di Joele né di Roberta ma, sapendo che il cast di riunirà per altre riprese, è molto probabile che i loro percorsi verranno analizzati a breve.

Attesa per il ritorno di U&D su Canale 5

La nuova edizione di U&D è partita lo scorso 24 agosto, ma non ha ancora esordito in televisione. La prima puntata della stagione 2021/2022, infatti, andrà in onda lunedì 13 settembre, giorno in cui il pubblico vedrà per la prima volta Gemma con il suo rinnovato aspetto fisico.

È notizia di qualche settimana fa, infatti, che Galgani si è sottoposta a ben due interventi durante l'estate: una mastoplastica al seno per aggiungere qualche taglia e delle punturine alle labbra per renderle più carnose e voluminose.

I fan del dating show, dunque, tra pochi giorni vedranno come è diventata la dama torinese dopo le operazioni dei mesi scorsi, le ultime due dopo quelle ai denti e al viso dell'anno scorso.

Intanto Gemma non riesce a trovare ancora l'anima gemella, che lei stessa descrive come un principe che ricambi il suo amore dopo tante delusioni.

Al momento, però, Gemma non ha corteggiatori e la "colpa" sarebbe delle continue critiche che le rivolge Tina. La donna, infatti, è convinta che le liti accese che ha con Cipollari davanti alle telecamere, inibiscano parecchio gli uomini che vorrebbero conoscerla.