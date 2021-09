Da giorni si vocifera di un possibile ritorno di Giorgio Manetti a U&D: dopo che il toscano ha ufficializzato la fine della sua relazione in un'intervista, in tanti hanno cominciato a chiedersi se presto riapparirà nel cast del dating-show che gli ha dato fama e popolarità. Interpellata su questa eventualità, Gemma Galgani si è detta tranquilla e pronta a riaccogliere a braccia aperte il cavaliere che ha amato di più da quando partecipa al programma di Maria De Filippi.

Le precisazioni della dama di U&D

Da quando ha fatto sapere di non fare più coppia con Caterina, Giorgio Manetti è tornato prepotentemente al centro del Gossip per un possibile quanto clamoroso rientro nel cast di U&D.

Ai giornalisti che gli hanno chiesto se darebbe un'altra chance alla storia con Gemma oppure se frequenterebbe qualche altra dama del parterre, recentemente il toscano ha risposto che lo incuriosisce Isabella Ricci, ovvero l'antagonista numero uno di Galgani.

Fino ad oggi, sabato 25 settembre, il "gabbiano" non ha partecipato a neppure una delle puntate del dating-show che sono state registrate, quindi il suo chiacchierato ritorno non c'è ancora stato.

Gli esperti di gossip, però, sperano che questo possa accadere il prima possibile, soprattutto perché rianimerebbe le dinamiche un po' spente del Trono Over, che ormai si basa quasi esclusivamente sulle liti tra la 71enne e Tina Cipollari.

Il commento di Gemma sull'ex fidanzato

In questi giorni Gemma ha rilasciato un'intervista ad un settimanale di gossip e, tra le tante domande non poteva mancare quella sul chiacchierato ritorno di Giorgio a U&D.

Quando le è stato chiesto come reagirebbe all'eventuale nuova partecipazione del suo ex alla trasmissione di Canale 5, inizialmente Galgani l'ha presa un po' alla larga dicendo: "Lui riesce a dire parole offensive nei miei confronti, ma non posso dimenticare i trascorsi insieme".

Nello spiegare la reazione che avrebbe se si ritrovasse di fronte Manetti a qualche anno di distanza dall'ultima volta, la torinese ha aggiunto: "Se tornasse lo saluterei in modo educato e, se non venissi provocata, starei tranquilla a vedere il suo percorso".

La dama del Trono Over, dunque, ha specificato che non intende riprovarci col cavaliere che ha amato per otto mesi e che lei stessa ha lasciato nell'ormai indimenticabile data del 4 settembre.

"Nessuna interferenza, sarei serena ed educata", ha concluso Gemma nello sfogo che i siti stanno riportando il 25 settembre.

La piccata riflessione dell'opinionista di U&D

Un altro membro del cast di U&D che ha commentato il possibile ritorno di Giorgio, è Gianni Sperti. Il pugliese si è detto piuttosto colpito dalle parole che il "gabbiano" ha usato per annunciare la fine della sua relazione e quindi per aprire le porte ad un eventuale Trono Over bis.

"Io trovo bizzarra la sua richiesta di corteggiare proprio l'antagonista di Gemma", ha fatto sapere l'opinionista del dating-show facendo un chiaro riferimento all'intervista in cui Manetti ha ammesso di essere parecchio incuriosito da Isabella Ricci, la rivale televisiva numero uno della sua ex Galgani.

Nell'elogiare la nuova dama del programma, il toscano ha tirato in ballo l'eleganza, lo stile e la naturalezza che ha sempre mostrato davanti alle telecamere, tutte caratteristiche che la 71enne con la quale ha fatto coppia in passato non avrebbe più. Il cavaliere, infatti, si è detto contrario ai vari ritocchini estetici che ha fatto la "regina" di Uomini e donne pur di apparire più attraente agli occhi dei signori del parterre: "La Gemma che piaceva a me, non esiste più".