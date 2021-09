Gemma Galgani, indiscussa protagonista di Uomini e donne, è tornata a parlare di Giorgio Manetti e lo ha fatto in risposta alle ultime dichiarazioni del suo ex sul suo conto.

Sul settimanale del programma di Maria De Filippi, la dama torinese si è sfogata, dicendo che Giorgio continua a usare parole offensive nei suoi riguardi. Sempre sul Magazine di U&D, anche Gianni Sperti ha parlato di Manetti, rivelando che tra lui e l'ex cavaliere fiorentino non ci sono mai stati buoni rapporti.

U&D: Giorgio Manetti critica Gemma

Gemma Galgani continua a essere protagonista anche in questa stagione di Uomini e donne.

La dama torinese, a distanza di 12 anni anni dalla sua prima apparizione nel programma di Maria De Filippi, è alla continua ricerca dell'amore.

Continuano anche in questa nuova stagione gli scontri con Tina Cipollari, la quale non ha perso occasione per criticare il recente intervento al seno a cui si è sottoposta Gemma. Proprio in merito alla chirurgia estetica a cui è ricorsa la dama torinese, aveva fatto riferimento anche Giorgio Manetti in una recente intervista. L'ex cavaliere fiorentino, nonché ex di Gemma, aveva sostenuto che non avrebbe mai corteggiato Gemma se fosse stata come è adesso. Una bocciatura da parte di Manetti, che aveva lanciato una stoccata alla sua ex, dicendo che al posto di rimodellare il fisico, doveva pensare pensare al cervello.

La replica di Gemma a Manetti: 'Riesce sempre a dire parole offensive nei miei confronti'

Giorgio non le ha mandate a dire alla sua ex Gemma Galgani, la quale ha rotto il silenzio replicando alle parole di Manetti. Sull'ultimo numero di Uomini e donne Magazine, Gemma riferendosi a Giorgio ha dichiarato: "Riesce a dire parole offensive nei miei confronti" aggiungendo: "Ma non posso dimenticare i momenti trascorsi insieme".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al contrario di quanto si aspettavano i fan di Uomini e donne, la replica della dama torinese non è stata così dura. Sembra che Gemma, al di là delle esternazioni poco carine di Giorgio, non possa dimenticare quanto di bello c'è stato tra loro in passato. Nell'eventualità che il suo ex possa tornare nel programma, come reagirebbe Gemma?

la dama ha così risposto: "Lo saluterei in modo educato", aggiungendo: "Starei tranquilla a vedere il suo percorso".

Gianni Sperti su Giorgio Manetti: 'Tra noi non corre buon sangue'

Giorgio è tornato single da poco dopo la rottura con la fidanzata Caterina e ha escluso un suo ritorno a Uomini e donne. Stuzzicato sul programma che lo ha reso celebre, Manetti ha confidato che, se proprio dovesse tornare, sarebbe incuriosito da Isabella Ricci, la dama che Gemma proprio non sopporta. Proprio in merito a questa ultima dichiarazione, anche Gianni Sperti ha detto la sua sul magazine di U&D. L'opinionista trova alquanto curioso il fatto che Giorgio, se mai tornasse, voglia corteggiare proprio la dama rivale di Gemma. Gianni ha svelato anche che tra lui e Manetti non corre buon sangue.