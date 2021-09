Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 annunciano momenti imperdibili e carichi di tensione. Infatti, nelle puntate che saranno trasmesse da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre su Rai 1, Gloria Moreau scoprirà che il suo ex marito si è trasferito a Milano e temerà per il suo futuro. Nel frattempo, Flora Ravasi accetterà di diventare la stilista della boutique di moda più famosa di Milano, ma il rapporto tra lei e la sarta Agnese Amato non sarà idilliaco. Vittorio Conti farà di tutto per farle andare d’accordo, ci riuscirà? Intanto, Tina Amato si appresterà a partire per Zurigo, senza raccontare alla sua famiglia e nemmeno a Vittorio le vere ragioni della sua partenza.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 6: il signor Colombo si trasferisce a Milano

Teresio Colombo si presenterà allo studio di Umberto per il posto lasciato vacante da Cosimo Bergamini. Nonostante sia rimasto impressionato dalla sua grande capacità di comunicazione e dalle sue esperienze lavorative, il commendatore Guarnieri preferirà prendere un po' di tempo per pensarci su. Non rivelando a nessuno la vera ragione del suo viaggio, la figlia di Agnese si preparerà a partire per Zurigo.

Stefania vedrà il padre al Paradiso e lo accoglierà a braccia aperte. L’uomo le dirà di essersi trasferito a Milano e che sta aspettando una risposta di lavoro. Mentre la giovane Venere sprizzerà gioia da tutti i pori per questa notizia, la signora Moreau non la prenderà affatto bene perché ha paura di ciò che l’ex marito possa farle non appena la vedrà.

Nel frattempo, Vittorio riceverà una bellissima notizia: Flora Ravasi ha accettato di diventare la stilista del Paradiso.

Adelaide apprende una spiacevole notizia

La contessa di Sant’Erasmo andrà su tutte le furie quando verrà a sapere che il signor Conti ha assunto la figlia di Achille Ravasi come stilista del Paradiso delle Signore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo, l'ex marito di Marta Guarnieri presenterà ai suoi dipendenti l'esperta di moda che prenderà il posto di Gabriella Rossi, ma la sua scelta non verrà particolarmente apprezzata dalla madre di Salvatore. Infatti, tra la sarta Agnese e la giovane americana ci saranno i primi scontri. La capocommessa Gloria, dopo aver riflettuto a lungo, deciderà di scrivere una missiva al signor Colombo.

Vittorio fa da mediatore tra Agnese e Flora: Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 27 settembre al 1° ottobre

Il padre di Marta e Riccardo informerà Teresio Colombo che il ruolo di direttore della ditta Palmieri è suo. Salvatore andrà a trovare Anna e le consegnerà un regalo inaspettato, ma la reazione della donna lo deluderà parecchio. Ludovica avrà ventiquattro ore di tempo per prendere una decisione importante che riguarda la sua villa di famiglia. Finalmente verrà completato il primo numero del Paradiso Market, il signor Conti però si ritroverà a fare da paciere tra Agnese e Flora che sembrano essere in disaccordo su tutto. La giovane Brancia verrà morsa da atroci dubbi sul suo futuro e Marcello le offrirà tutto il suo sostegno.

Dopo aver scoperto che il direttore della fabbrica Palmieri si è rifatto una famiglia, mettendosi con un'altra donna e avendo anche una figlia con la stessa, la capocommessa Moreau sarà costretta a farsi da parte e a strappare la lettera indirizzata a lui.