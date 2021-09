Nelle puntate di Un posto al sole , in onda su Rai 3 dal 4 all'8 ottobre, ci saranno importanti novità in merito alla crisi coniugale che vede coinvolti Silvia e suo marito.

Mariella, superata l'incomprensione con Guido , deciderà di organizzare una cena a quattro con i suoi due amici, per appianare le loro divergenze. Gli intenti della donna saranno più che nobili tuttavia il risultato sarà disastroso. Durante la serata, infatti, accadrà qualcosa che finirà per affossare definitivamente la relazione tra Silvia e suo marito. In seguito quest'ultimo farà, inoltre, una scoperta molto dolorosa.

Nel frattempo il dottor Crovi si rivelerà essere molto severo ed esigente con Rossella.

Upas, anticipazioni dal 4 all'8 ottobre: ​​una cena disastrosa

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia), armati delle migliori intenzioni, decideranno di organizzare una cena romantica a quattro assieme a Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi). Una foto promozionale, che sta girando in queste ore, mostra in effetti l'allegro quartetto brindare serenamente, ma purtroppo l'intera serata non procederà in modo così tranquillo. Le anticipazioni rivelano infatti che Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi) finirà per rovinare la serata, facendo trascorrere a Silvia una serata davvero terribile.

Purtroppo non vengono forniti molti dettagli a riguardo, difficile, quindi, capire se l'uomo interverrà fisicamente o se si farà solo sentire, ma sta di fatto che la cena si rivelerà un disastro.

Trame 4-8 ottobre: Michele fa una terribile scoperta

Questo evento farà da apripista a una situazione ben più grave. Finora Michele ha notato qualche atteggiamento insolito della moglie, ma non ha mai pensato ad un tradimento, presto però la situazione cambierà drasticamente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli spoiler rivelano infatti che Saviani sarà certo del tradimento della moglie.

Non viene chiarito da cosa derivi ​​la sicurezza di quest'ultimo ma c'è un evento ben peggiore di cui tener conto. A quanto pare infatti Michele, in seguito, farà anche una terribile e dolorosa scoperta. Purtroppo non viene rivelato di cosa si tratti e non è nemmeno chiaro se si tratti di qualcosa collegato al tradimento di sua moglie o di una tragedia totalmente nuova.

Nel frattempo Silvia sembrerà aver scelto Giancarlo, la donna infatti non riuscirà a stare lontana dal suo amante.

Un posto al sole, puntate dal 4 all'8 ottobre: ​​Rossella messa a dura prova

Nei prossimi episodi di Upas, si tornerà a parlare della storyline che Vittorio ha ribattezzato "Ross Anatomy". La ragazza porterà avanti il ​​suo tirocinio in ospedale, ma la sua esperienza si rivelerà tutt'altro che semplice. Per quanto il dottor Crovi (Mauro Racanati) abbia mostrato interesse per la giovane, Riccardo non sembrerà intenzionato a farle sconti sul lavoro. Il giovane medico infatti si mostrerà molto severo ed esigente e metterà in forte difficoltà Rossella (Giorgia Gianetiempo).