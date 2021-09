I fan più smaliziati di Un posto al sole avranno notato che la storyline che vede protagonisti Rossella e Riccardo, ricorda il primissimo episodio di Grey's Anatomy. Va detto che, effettivamente, l'incontro tra la giovane tirocinante Graziani e l'affascinante dottor Crovi presenta diverse analogie con quello avvenuto tra Meredith Gray e Derek Shepherd. Esattamente, però, in cosa queste due storyline si assomigliano così tanto, da aver spinto molti fan di Upas a gridare al plagio? Un posto al sole ha davvero copiato uno dei medical drama più iconici della storia della televisione o si tratta solo di omaggi e citazioni?

Le similitudini del primo incontro

Il primo episodio di Grey's Anatomy inizia mostrando la protagonista Meredith Gray (Ellen Pompeo) svegliarsi nel salotto di sua madre, in compagnia di un uomo con cui ha passato la notte, ma di cui conosce solo il nome: Derek (Patrick Dempsey). La donna, dopo essersi ricomposta, corre in ospedale per affrontare il suo primo giorno da specializzanda. Qui quest'ultima, con grande sorpresa, scoprirà che l'affascinante uomo misterioso con cui ha passato la notte, altri non è che Derek Shepherd, brillante neurochirurgo da poco arrivato al Seattle Grace Hospital. I due avranno modo di interagire già dal primo giorno con Meredith che, superato l'imbarazzo iniziale, riuscirà già a dare sfoggio del suo valore.

Va detto che, fin qui, le similitudini con la storyline di Rossella e Riccardo sono evidenti. A parte lo stesso incipit narrativo, c'è anche una certa somiglianza caratteriale che accomuna Crovi e Sheperd, entrambi eccellenti medici ma un po' arroganti e pieni di sé. Lo stesso non si può dire di Ross e Meredith, anche se l'imbarazzo, per la situazione paradossale e l'emozione per il primo giorno di lavoro le accomunano.

Le differenze tra Upas e Grey's Anatomy

Rispetto alla notte di passione, mostrata in Grey's Anatomy, Un posto al sole ha preferito strizzare l'occhio alle famiglie mostrando solo qualche bacio dovuto a una sbornia di Rossella. Nessuna notte bollente quindi per la giovane Graziani, la cui aura di brava ragazza non è stata intaccata.

Detto questo, va anche sottolineato che in effetti, a parte alcune modifiche del caso, per adesso le storie procedono, con una certa similitudine. Tuttavia, la relazione tra Derek e Meredith ha affascinato generazioni di fan per anni, quindi è probabile che le vicende inizieranno presto a differenziarsi mostrando intrecci narrativi totalmente differenti.

Omaggio o plagio?

Gli sceneggiatori hanno preferito prendere la strada più semplice citando, apertamente, la serie da cui hanno tratto ispirazione, per questa storyline. Gli autori fanno infatti descrivere a Vittorio l'avventura della sua amica, come un celebre medical drama. Ovviamente, per motivi di diritti, non viene mai nominato Grey's Anatomy, ma il giovane Del Bue arriva persino inventarsi un nome che strizza palesemente l'occhio alla serie americana: Ross Anatomy.

Va anche detto che, indubbiamente, gli autori di Upas apprezzano molto Grey's Anatomy visto che già in passato c'era stato un caso analogo, anche se lì si trattava di una singola sequenza e non di una storyline. Una scena che mostrava Marina piangere sul letto di ospedale di Giorgio, avvolta in un elegante abito da sera, ricordava, infatti, quella di Izzie e Denny dell'episodio 2x27: ho perso il mio credo. In conclusione, considerando la mole mastodontica di episodi di Upas e Grey's Anatomy e considerato quanto siano sporadici gli spazi dedicati alla parte medical, si può tranquillamente parlare di omaggi alla serie americana e non di plagi. Del resto i due prodotti non condividono praticamente e nulla in termini di trame ambientazioni.