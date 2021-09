Nelle prossime puntate di Un posto al sole farà il suo ritorno Chiara Conti nei panni di Lara Martinelli. Tale personaggio era stato un po' ridimensionato nella sua ultima apparizione. Il suo amore per Roberto l'aveva portata a fare diverse mosse sbagliate, con il risultato di perdere su tutta la linea. Ebbene, presto la donna avrà l'opportunità di rifarsi, ma in che modo?

Upas, anticipazioni 2021: Lara pronta a rientrare

Lara è stata presentata sin da subito come una donna scaltra e un'abile manipolatrice. Nella storyline di Pietro Abbate il suo personaggio, però, non ha mai potuto dimostrare le sue doti ed è stata relegato a una figura di secondo piano.

Martinelli non è mai riuscita a essere incisiva in questa vicenda, inoltre Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), dopo averla conquistata, ha perso interesse nei suoi confronti, sia sentimentalmente che professionalmente. L'arrivo di Marina (Nina Soldano) ha dato il colpo di grazia alla donna che, dopo aver rischiato di essere uccisa per mano di Pietro Abbate, si è ritrovata vittima dei suoi stessi doppi giochi. Tagliata fuori dai Cantieri e ripudiata da Ferri, Lara è poi sparita, ma adesso è pronta a rientrare.

Un posto al sole, Roberto si riavvicina a Marina

C'è la conferma che ne prossimi episodi di Upas tornerà Lara, ma purtroppo non ci sono dettagli in merito alla trama in cui sarà coinvolta.

È altamente probabile che la donna avrà nuovamente a che fare con Roberto, ma esattamente in che modo? Le anticipazioni delle puntate in onda dal 20 al 24 settembre rivelano che Ferri cercherà di riconquistare Marina, sfruttando un momento difficile della donna. Resta però l'interrogativo legato a Lara. I Cantieri non dovrebbero avere bisogno di una figura come lei, quindi in che modo potrebbe rientrare Martinelli?

Un posto al sole: Fabrizio picchia un giornalista

Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà dato ampio spazio alla storyline di Fabrizio (Giorgio Borghetti). Sembrava che le critiche, mosse sul web contro di lui, fossero destinate a dissiparsi, ma pare che tale situazione diventerà sempre più drammatica. L'uomo, vittima degli hater, dovrà affrontare una campagna denigratoria scoppiata sui social, atta a demolire il marchio dei suoi pastifici e a criticare lo spot appena uscito.

Questa situazione farà perdere la calma all'uomo, che inizierà a bere e a dare segni di squilibrio. Un giorno Rosato, durante una banale lite con Marina, romperà un bicchiere in un gesto di stizza, ma questo non sarà che l'epilogo di qualcosa di ben più grave. A breve un giornalista lo fermerà per strada, facendogli notare l'ipocrisia di portare avanti uno spot per famiglie, laddove lui invece ha ucciso suo padre. L'uomo, accecato dalla rabbia, si scaglierà contro il reporter aggredendolo anche se per pochi attimi. L'allarme rientrerà subito e Fabrizio tornerà in sé, porgendo le sue sincere scuse all'inviato e al suo cameraman. Purtroppo però il giorno dopo quel video diventerà virale, infangando ancor di più la figura di Rosato.