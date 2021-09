Al via il prossimo 16 settembre, la nuova edizione del talent X Factor. Tante le novità dall'eliminazione delle categorie al nuovo conduttore Ludovico Tersigni che da quest'anno prende il posto di Alessandro Cattelan, che si trasferisce su Rai 1 con il suo nuovo programma "Da grande". Ludovico ha 26 anni, romano, con due occhi azzurri e un fascino tutto suo, l'attore è una scelta innovativa, fresca e sorprendente, a partire dalla sua completa assenza dai social.

Volto già conosciuto a molti grazie alla fiction Rai "Tutto può succedere", passando per i successi al cinema di "Slam-Tutto per una ragazza" e "L'Estate addosso", Ludovico Tersigni ha raggiunto il pubblico di giovanissimi interpretando Giovanni Garau in Skam Italia (serie tv prodotta da Cross Productions e distribuita da Tim Vision e Netflix Italia) fino al più recente Alessandro Alba in Summertime (Netflix Italia).

Grazie soprattutto al personaggio di Giovanni è entrato nel cuore di molti giovani. È probabile che proprio per questo motivo, quando a maggio 2021 è stata resa nota la notizia della conduzione di X Factor 2021 sui social si è scatenata una reazione incredibile! Tra gli scettici per la scelta di un conduttore giovanissimo e senza esperienza nel ruolo, e gli entusiasti per questa ventata di freschezza, Tersigni è sicuramente una delle novità più attese di questa nuova edizione.

X-Factor 2021: la conferenza stampa

Lo scorso 14 settembre, si è tenuta al Blue Note di Milano la conferenza stampa di presentazione di XF2021 a cui Tersigni ha partecipato insieme ai giudici riconfermati già dalla scorsa edizione: Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton, la curatrice di X Factor Italia 2021 Eliana Guerra e la dirigenza di Sky Italia e Fremantle, produttori e distributori del talent.

Nel corso della conferenza stampa è stata posta l'attenzione sull'eliminazione delle categorie e sull'importanza dell'abbattimento delle barriere d'età e di genere dando quindi un'importanza ancora più centrale alla musica e al percorso discografico che i concorrenti intraprenderanno con i giudici della propria squadra. I giudici, infatti, in questo X Factor Italia rinnovato non avranno limiti al lavoro che potranno svolgere con i componenti della propria squadra.

L'unico obbligo è che ogni team dovrà essere composto da almeno un solista e una band.

Ludovico Tersigni ha detto di trovarsi bene con i giudici

Tersigni ha dichiarato di essersi trovato bene da subito sia con i giudici che con la crew di X Factor Italia e di essere pronto a fare il suo lavoro per il quale si impegnerà al massimo.

Ha inoltre affermato di prendere molta ispirazione da Fiorello come presentatore. Il confronto con Alessandro Cattelan, per molti, sarà inevitabile, ma Ludovico si considera tranquillo a riguardo e anzi ha ringraziato molto Cattelan sia in conferenza stampa, sia ai microfoni di SkyTg24, per la decisione di lasciare spazio ai giovani e dando quindi una simile opportunità a lui. Tersigni ha definito il collega un professionista di altissimo livello a cui si ispira e conta di riuscire a sentirlo telefonicamente quanto prima.

A tutti quelli che si chiedono se Tersigni sia spaventato da questa nuova avventura, risponde direttamente il giovane attore-conduttore durante un'intervista tenuta a Rolling Stone Italia in occasione del lancio di XF2021.

Tersigni, alla domanda diretta se avesse paura o meno, ha affermato: "Io sono il coraggioso che ha paura, perché ha paura. Pino Cacucci, nel libro Oltretorrente, racconta del discorso di Ceri, grande anarchico, agli uomini di Parma Vecchia, che dovevano contrastare l’avanzata fascista. Dice, vado a memoria: “La paura è il vostro sentimento più importante, è la carica e l’energia ma soprattutto vi avvisa in un momento di massimo pericolo. Se non la sentite, la vita è persa”. La paura è un campanello d’allarme, e se lo ascolti ti salvi. Non dimentichiamoci che una ritirata fatta bene è un indietreggiare infliggendo perdite all’avversario, e che spesso un assalto all’arma bianca serve solo a morire ingloriosamente".