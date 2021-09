Che fine ha fatto Lara Martinelli in Un posto al sole? La risposta sta per arrivare, visto che le anticipazioni raccontano del suo ritorno. Ciò non farà che complicare ancora di più la già difficile situazione che si è creata tra Marina e Fabrizio. Nelle puntate in onda in questi giorni, Giordano imparerà - suo malgrado - a conoscere il lato più aggressivo di Fabrizio Rosato, che la spaventerà non poco. Tutto inizierà quando la nuova campagna pubblicitaria del pastificio non andrà come previsto, ricevendo molte critiche sui social.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Fabrizio terrorizza Marina

Sembrava un periodo molto roseo per Fabrizio: la storia con Marina procedeva alla grande, così come il suo lavoro. Dopo l'arrivo di Gloria, la sua ex fidanzata, tutto è andato per il verso sbagliato. La campagna pubblicitaria del pastificio ha sollevato critiche sui social, cosa che ha fatto infuriare l'imprenditore.

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3, Fabrizio perderà completamente la testa e inizierà a bere. Arrabbiato con il mondo intero, finirà per aggredire un giornalista con la sola colpa di avergli rivolto delle domande scomode sulla pubblicità fallimentare del suo pastificio.

Il comportamento aggressivo di Rosato terrorizzerà Marina, che non saprà più chi ha davanti.

Torna Lara Martinelli in Un Posto al Sole

I guai per Marina non saranno finiti, visto che tra qualche tempo rientrerà a Napoli anche l'odiata Lara Martinelli. La donna d'affari dal passato oscuro si era avvicinata molto a Roberto Ferri, affascinata da lui e dal suo potere. Dopo aver intrecciato una relazione con lui, però, lo ha tradito subdolamente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

C'è da dire che, nonostante la sua indole doppiogiochista, Lara si è davvero innamorata di Ferri e ha sofferto molto per il fatto di non essere ricambiata. Per Roberto si è trattato solo di un piacevole passatempo, senza alcun progetto futuro.

A grande sorpresa, l'incubo Lara non è terminato. Stando a quanto riportato in anteprima da TV Soap, infatti, la bella Martinelli rientrerà a sorpresa a Napoli con intenzioni non chiare.

Ma non sarà l'unico ritorno.

A Un Posto al Sole torna anche Beatrice Lucenti

Lara non è la sola a tornare nella soap. Rivedremo anche la bella Beatrice Lucenti, che farà il suo ingresso nelle prossime puntate.

Ad annunciarlo è stata Marina Crialesi in una sua recente intervista. Ancora non si conosce il motivo della decisione di Beatrice di tornare a Napoli, ma supponiamo che si tratti della faccenda legata all'aggressione di Susanna.

Ora Renato è uno dei principali sospettati e la sua difesa è ostica. Chissà che non sia proprio la brava Lucenti a toglierlo dai guai.