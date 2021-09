Continuano ad appassionare le puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3. Le anticipazioni dell'episodio in onda mercoledì 22 settembre 2021 alle 20:45 circa si concentrano sulla doppia vita di Silvia, che sta tradendo Michele con Giancarlo. Il suo segreto verrà a galla? A quanto pare, non manca molto prima che Saviani sappia che cosa sta combinando la moglie a sua insaputa. Dal canto suo, Giancarlo non ha alcuna intenzione di mollare la presa, certo che Silvia sia la donna giusta per lui.

Nel frattempo, si continua a indagare sull'aggressione di Susanna, ancora in coma farmacologico e costretta in un letto d'ospedale.

Se la polizia è convinta che Renato sia il colpevole, Franco sta per scoprire la reale identità dell'uomo che ha ridotto in queste condizioni la povera Susanna. Ad aiutarlo c'è Niko, disposto a tutto pur di dimostrare l'innocenza di suo padre.

Intanto, Giulia si prepara a un incontro molto importante che potrebbe dare una svolta alle indagini e anche alla vita di Adele.

Un Posto al sole puntata mercoledì 22 settembre 2021

Susanna è ancora in ospedale e le sue condizioni non accennano a migliorare. Niko e i suoi cari sono disperati, anche perché Renato, dopo aver mentito alla polizia, è diventato di fatto il principale sospettato dell'aggressione. Niko e Franco stanno indagando in privato per arrivare al più presto alla verità.

Nella puntata di Un Posto al Sole che andrà in onda mercoledì 22 settembre 2021 su Rai 3, Franco verrà a conoscenza di dettagli importanti che apriranno una nuova pista sull'identità dell'aggressore: Renato potrà dormire sonni tranquilli?

Nel frattempo, Giulia si prepara a incontrare Manlio, che sta turbando non poco Adele. Chissà se la signora Poggi riuscirà a raggiungere il suo obiettivo.

Silvia commette un passo falso

Guido sta lottando per ottenere il risarcimento per l'incidente, e Alberto pare davvero interessato ad aiutarlo: sarà una strategia o Palladini è davvero cambiato? Mariella è piuttosto perplessa, al contrario del marito, allettato dall'idea di ottenere più soldi di quanto previsto.

Silvia continua imperterrita a tradire Michele con Giancarlo, che pare non accorgersi di nulla, così impegnato nella scrittura del suo nuovo libro.

Nella puntata di Un Posto al Sole del 22 settembre, Silvia commetterà una leggerezza, dimenticandosi di un appuntamento che per Michele ha invece molta importanza.

Saviani inizierà così a capire che in Silvia c'è qualcosa che non va. È arrivato il momento della verità? Non resta che attendere le prossime puntate di Upas che, si ricorda, possono essere riviste su RaiPlay in replica dopo la messa in onda e anche in streaming.