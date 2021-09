Il Grande Fratello Vip 6 prosegue la sua corsa in prime time su Canale 5, anche se dopo la prima puntata è arrivata già una sonora batosta dal punto di vista auditel. Il Reality Show è crollato al 14% di share, complice anche una scaletta non proprio brillante che punta già sulle sorprese esterne per i vipponi, a distanza di soli sette giorni dal loro ingresso in casa. E, stando ai retroscena che circolano sul web, ci sarebbe già un po' di maretta nel dietro le quinte del reality show tra Alfonso Signorini e gli autori del GF Vip.

Il retroscena sul Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, a riportare queste indiscrezioni su quello che starebbe accadendo dietro le quinte del celebre reality show Mediaset, è stato il profilo Twitter "Agente Beast" che, nel corso di questi anni, ha fornito interessanti retroscena sul mondo del Grande Fratello Vip 6, dando molto spesso anche notizie e anticipazioni in anteprima.

Stando al profilo Twitter, il clima dietro le quinte del reality show non sarebbe affatto dei migliori, complici dei modi di pensare differenti tra Alfonso Signorini, conduttore e autore del reality show e gli altri autori che firmano questa sesta edizione del noto reality show di Canale 5, in onda per ben due volte a settimana in prime time.

"È scontro autori-Signorini sul taglio da dare al GF Vip. Le dinamiche, scritte settimane fa, sono in netto contrasto con le pagine da libro Cuore che tanto piacciono al conduttore ma che non ripagano in ascolti", scrive questo profilo sui social.

Tensioni dietro le quinte del GF Vip tra Alfonso Signorini e gli autori?

"Vedremo se nelle prossime puntate ci sarà un cambio registro", prosegue ancora in questo tweet - retroscena su quello che starebbe accadendo nel dietro le quinte del Grande Fratello Vip 6.

Del resto, le prime puntate del reality show sono state incentrate in primis sulle storie personali dei nuovi concorrenti, come nel caso di Manuel Bortuzzo e Aldo Montano. I due hanno raccontato le loro vicende personali ed hanno ricevuto già delle sorprese da familiari, a distanza di pochi giorni dall'inizio di questa avventura nella casa più spiata d'Italia.

Il tutto a svantaggio delle dinamiche interne che si sono venute a creare tra i concorrenti nel corso di queste prime giornate trascorse al Grande Fratello Vip 6.

Ascolti già in affanno per il GF Vip 6

E, quindi, sarebbe proprio questo il punto sul quale gli autori del reality show e il conduttore Alfonso Signorini si starebbero scontrando in queste ore.

Riusciranno a trovare un punto di incontro e a far sì che il GF Vip cresca nuovamente negli ascolti, soprattutto di venerdì sera? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate serali del reality.