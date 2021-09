Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore 6. Dopo il grande successo della prima settimana, le storie all'interno del più importante magazzino milanese continueranno a entusiasmare tantissimi telespettatori. Gli spoiler della nuova puntata che verrà trasmessa martedì 21 settembre, rivelano che nel Flora Ravasi scopre di aver perso i suoi bagagli e per rifarsi il guardaroba si recherà in atelier. Al suo arrivo le Veneri rimarranno a bocca aperta per il suo fascino e il suo buon gusto. Nel frattempo Tina deciderà di confessare tutta la verità a Gabriella: la figlia di Agnese e Giuseppe racconterà alla sua amica che la sua storia con il marito Sandro Recalcati è finita ormai da tempo.

Umberto verrà a sapere dell'arrivo di Flora e preoccupato, comunicherà alla contessa questa notizia. Intanto la figlia di Achille incontrerà un assicuratore, il quale le rivelerà che prima di morire il padre ha lasciato per lei del denaro e una lettera. Inoltre, Ludovica e Marcello si troveranno a superare diversi ostacoli.

Il Paradiso delle Signore, Flora perde i bagagli e si reca in atelier

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 21 settembre, Ludovica e Marcello si troveranno a superare diversi ostacoli, prima di ufficializzare la loro relazione. Nonostante gli impedimenti, i due ragazzi saranno sempre più innamorati e uniti più che mai. La contessina Brancia sarà un po’ giù di morale in quanto temerà ancora il giudizio di Adelaide.

Considerando la ragazza come una figlia, la di Sant'Erasmo non accetterà la relazione tra Ludovica e Marcello, in quanto ambisce ad un miglior partito per la giovane. Nel frattempo Flora Gentile Ravasi si renderà conto di aver smarrito i suoi bagagli. Trovandosi senza abiti, la giovane si recherà al Paradiso per rifarsi il guardaroba.

Spoiler il Paradiso 6, la confessione di Tina

Durante il nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, al grande magazzino farà il suo ingresso Flora Gentile. Le Veneri rimarranno colpiti per il suo buon gusto e le sue competenze nell'ambito della moda. Dopo aver scambiato due chiacchiere con le commesse, la figlia di Achille presenzierà ad un appuntamento formale con un assicuratore, il quale le darà delle informazioni molto delicate per il suo futuro.

Achille infatti avrà lasciato in eredità alla figlia un'importante somma di denaro e una missiva. Sommersa dai sensi di colpa, Tina Amato si sfogherà con la sua amica Gabriella e le rivelerà di essersi separata, ormai da anni, da Sandro Recalcati. Nel frattempo a Villa Guarnieri, il commendatore apprenderà che la figlia di Ravasi è in città e non perderà l'occasione per raccontarlo ad Adelaide.