Si avvicina anche in Italia il gran finale della soap opera Una vita, che prosegue con successo la sua messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che presto andranno in onda anche nel nostro Paese, rivelano che il finale di sempre si preannuncia decisamente scoppiettante e sarà ricco di colpi di scena che non deluderanno le aspettative dei fan. Occhi puntati in primis su Felipe, che riuscirà a ritrovare la serenità e la felicità di una volta. Al contrario, invece, la sua ex Genoveva sarà destinata ad una fine a dir poco drammatica e tragica.

L'addio di Felipe: anticipazioni Una Vita puntate finali

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole sul finale di Una Vita rivelano che per Felipe arriverà il momento di riprendere in mano le redini della sua vita.

Dopo un periodo di grande sofferenza, causato da un attentato avvenuto nel quartiere che lo destabilizzerà moltissimo, l'avvocato di Acacias riuscirà finalmente a ritrovare il sorriso e l'amore.

Archiviato il matrimonio infelice con Genoveva, Felipe si innamorerà della sua infermiera Dori che, col passare del tempo, diventerà sempre più importante nella sua vita.

Le trame della soap opera iberica in onda su Canale 5, rivelano che l'avvocato si renderà conto di provare un forte sentimento nei confronti della donna, al punto da prendere in considerazione l'idea di lasciare per sempre il quartiere per iniziare un nuovo percorso con Dori, lontani da tutto e tutti.

La morte di Genoveva nel finale della soap

E sarà proprio questa la scelta che, alla fine, Felipe metterà in atto. Nelle ultime puntate di Una Vita, infatti, si assisterà all'addio di Felipe che deciderà di lasciare Acacias insieme a Dori, per trasferirsi a Ginevra, città in cui vive anche suo figlio Tano, col quale avrà la possibilità di riallacciare i rapporti.

Occhi puntati anche su Genoveva: le anticipazioni spagnole del finale di Una Vita rivelano che per la dark lady ci saranno una serie di tristi eventi che la porteranno alla morte.

Sua figlia Gabriela comincerà ad avvelenarla di nascosto, così da poter mettere le mani sul suo patrimonio mentre il marito Aurelio le darà il "colpo di grazia", puntandole contro una pistola.

Servante, Fabiana e Casilda diventano ricchi: anticipazioni Una Vita trame finali

Per Salmeron ci sarà ben poco da fare e dopo qualche ora di agonia, morirà tra le braccia di sua figlia Gabriela.

E poi ancora le trame delle puntate finali di Una Vita rivelano che ci sarà spazio anche per una importante vincita alla lotteria che verrà fatta da Servante, Fabiana e Casilda.

I tre riusciranno a portare a casa una cospicua somma di denaro, grazie alla quale, Servante e Fabiana, faranno un viaggio insieme e poi decideranno di ristrutturare anche la loro amata pensione, rendendola così più moderna.