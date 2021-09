Nuovi colpi di scena saranno al centro delle nuove puntate di Una vita che i telespettatori potranno assistere a breve su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna raccontano che Genoveva Salmeron cambierà atteggiamento nei confronti di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), dopo aver scoperto che Javier ha tentato di ucciderlo con la complicità di Laura.

Anticipazioni Una vita: Genoveva innocente

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le prossime puntate trasmesse in prima visione tv si soffermano sulla reazione di Genoveva (Clara Garrido) di fronte all'infermità di Felipe.

Tutto inizierà con precisione quando Laura tradirà la fiducia dell'avvocato, testimoniando il falso a favore della Salmeron durante il processo a suo carico. Una decisione che scatenerà la furia dell'Alvarez Hermoso, che si scaglierà furioso contro la domestica per le vie di Acacias.

Per questo motivo, Felipe perderà la credibilità davanti alla stampa, mentre Genoveva continuerà a fare la vittima durante il processo. Ed ecco che il giudice proclamerà innocente la Salmeron, decretando così la sconfitta dell'avvocato.

Ovviamente, il verdetto non sarà preso bene da Felipe, che verserà tutte le sue lacrime sulla tomba di Marcia, alla quale giurerà di vendicarla.

Laura avvelena Felipe su richiesta di Javier Velasco

Nelle prossime puntate di Una vita, Felipe prenderà un'importante decisione dopo la vittoria di Genoveva in tribunale. L'avvocato, infatti, deciderà di lasciare Acacias alla volta di Cuba per affrontare Santiago Becerra, l'unico che può dare una svolta all'omicidio di Marcia.

Nel frattempo, il commissario Mendez scoprirà che Laura è sotto ricatto di Genoveva e Javier Velasco. L'uomo di legge, a questo punto, proporrà alla domestica un accordo: cambiare deposizione in tribunale in cambio della protezione delle guardie civili. La Alonso, a questo punto, accetterà il patto, se non accadesse il colpo di scena.

Velasco chiederà alla giovane di uccidere l'Alvarez Hermoso prima che parta per Cuba. Ed ecco che Laura non esiterà ad avvelenare l'uomo, che finirà in coma dopo aver sbattuto violentemente la testa in terra. La domestica, a questo punto, sarà colta dal panico, tanto da chiedere a gran voce l'aiuto di un dottore che porterà Felipe in ospedale.

Salmeron preoccupata per le condizioni del marito

Genoveva, nel frattempo, verrà a sapere che suo marito è in ospedale in gravi condizioni, apparendo abbastanza preoccupata, sebbene sia decisa a portare a termine la sua vendetta nei suoi confronti.

Alla fine, la Salmeron apparirà contraria al piano di Javier Velasco di uccidere Felipe, per il quale nutre ancora dei sentimenti.