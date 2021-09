Kerem Bürsin, l'attore protagonista di Love in in the Air, recentemente è arrivato in Italia per un'intervista rilasciata a Milano nella trasmissione Verissimo.

Bürsin, infatti, è stato invitato dalla conduttrice Silvia Toffanin che tornerà in onda sabato 18 settembre con la nuova edizione del noto programma di Canale 5. Il suo arrivo a Milano era nell'aria da tempo, visto il successo che l'attore sta riscuotendo in Italia con la serie tv turca in cui divide la scena con Hande Erçel, sua compagna anche nella vita.

"Un amore incredibile", ha dichiarato in una storia Instagram l'interprete trentaquattrenne per commentare l'accoglienza ricevuta nel belpaese.

Love is in the air, Kerem Bürsin a Milano: 'Sto ricevendo un amore incredibile'

Il protagonista maschile di Love is in the air, Kerem Bürsin, è approdato a Milano giovedì 16 settembre per registrare un'intervista che andrà in onda prossimamente nel corso del programma Verissimo, in onda su Canale 5 partire da sabato 18 settembre. Nei pochi giorni in cui è stato in Italia, l'interprete di Serkan Bolat ha pubblicato delle storie Instagram in cui si è rivolto alle fan che lo hanno accolto numerose in aeroporto e fuori dall'hotel. "Sto ricevendo un amore incredibile! Grazie a tutti, siete fantastici! Vi amo", ha commentato l'attore turco dopo l'affetto che il belpaese gli ha dimostrato. I suoi brevi video e quelli girati dalle fan hanno iniziato a circolare molto sui social e per l'occasione è stato creato l’hashtag #KeremItalyLovesYou.

Il protagonista di Love is in the air Kerem Bürsin prossimamente a Verissimo

Love is in the air (in originale Sen Çal Kapimi) è stata una delle serie che ha riscosso maggior successo nell'ultimo anno, non solo in Turchia ma anche in molti altri paesi del mondo. L'Italia è uno di questi, sia guardando ai fan che hanno seguito le vicende di Eda e Serkan sottotitolate, sia a coloro che hanno iniziato a seguirle a partire dal 31 maggio 2021 su Canale 5.

La coppia formata da Kerem Bürsin e Hande Erçel ha conquistato nel corso dell'estate il pubblico di Mediaset, ottenendo anche la messa in onda in autunno.

Proprio in virtù dell'enorme successo e dell'attenzione mediatica rivolta alla serie e alla coppia protagonista, Silvia Toffanin ha intervistato l'attore in esclusiva per Verissimo.

Non è stata ancora ufficializzata la data in cui verrà mostrata anche al pubblico italiano, ma si vocifera che sarà trasmessa a breve.

Chi è l'attore Kerem Bürsin, il protagonista di Love is in the air

Nato a Istanbul il 4 giugno 1987, Kerem Bürsin è uno degli attori del momento. Anche se proviene da una famiglia turca, il giovane interprete di Love is in the air ha vissuto in molti paesi del mondo, sia in Europa che in Asia. A causa del lavoro del padre, è stato per un lungo periodo anche negli Stati Uniti, dove ha frequentato il liceo di Sugar Land, in Texas, e l'Emerson College di Boston, conseguendo la laurea in Comunicazione e marketing.

Ha poi iniziato a lavorare a Los Angeles nel campo della recitazione e il successo è cresciuto con le serie girate in Turchia a partire dal 2013. In questi ultimi mesi è molto richiesto anche nel mondo degli spot promozionali di bevande, auto e marchi di abbigliamento.