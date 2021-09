Sabato 4 settembre in prima serata su Rete 4 ci sarà un nuovo appuntamento con Una vita e le vicende ruoteranno ancora una volta intorno al difficile rapporto tra Felipe e Genoveva. Quest'ultima farà recapitare ad Alvarez Hermozo alcune lettere scritte da lei spacciandosi per Marcia. La reazione di Felipe sarà violenta mentre ad Acacias giungerà una lieta novella. Cinta infatti, informerà i genitori di essere incinta.

Genoveva scrive delle lettere a Felipe fingendosi Marcia

Una vita torna con un nuovo appuntamento nella prima serata di sabato 4 settembre.

Su Rete 4 continueranno le vicende dei protagonisti di Acacias. In particolare i telespettatori vedranno Felipe affrontare Genoveva dopo aver ricevuto la prima lettera falsa firmata da Marcia. Camino invece, riceverà una scatola e una lettera misteriosa. Più tardi, Felipe riceverà una seconda lettera e reagirà con violenza. Tra lui e Genoveva ci sarà infatti una violenta lite. Novità anche in casa, Palacios, dove Antonito deciderà di scendere in politica. Il marito di Lolita di iscriverà al Partito Conservatore, rivale di quello del padre Ramon.

Spoiler Una vita: Antonito scende in politica, Cinta è incinta

La decisione di Antonito di entrare in politica coglierà di sorpresa l'intera famiglia Palacios.

Fabiana invece, scoprirà di non poter vincere il concorso delle pensioni perché mancherà uno dei requisiti fondamentali, cioè quello di avere figli. Nel corso del nuovo appuntamento serale inoltre, i telespettatori di Una vita vedranno che José sarà stanco delle iniziative organizzate per lui da Bellita e la rassicurerà sul fatto di non essere pentito di aver rinunciato alla carriera di attore.

Per i Dominquez arriverà una lieta notizia. Cinta infatti, informerà i genitori di essere in dolce attesa. La domestica Laura invece, andrà a far visita alla sorella Lorenza e le prometterà che presto avrà il denaro necessario per farla operare.

Felipe si accorge che le lettere false sono sparite

Nella soap Tv ambientata ad Acacias, il giovane Izim di aggirerà ancora nel quartiere e non sembrerà disposto a rinunciare a Casilda.

A questo punto interverrà Rosina, la quale intimereà al giovane di lasciare in pace la domestica e di andarsene da Acacias. La notizia della gravidanza di Cinta di spargerà ben presto per il quartiere e tutti accoglieranno con gioia questa lieta novella. Felipe intanto, dopo le lettere false ricevute, si sfogherà con Ramon e Liberto ma, al momento di mostrare loro le missive, si accorgerà che saranno sparite. Con il prosieguo della puntata, si capirà invece che la lettera ricevuta da Camino sarà di Maite. La giovane Pasamar sarà felice di ricevere notizie dalla pittrice e la sua felicità verrà notata anche da Felicia. Quest'ultima crederà che il buon umore della figlia sia legato ad Anabel e sarà preoccupata.

La ristoratrice avrà il timore che possa nascere una relazione sentimentale tra le due donne e quindi inviterà la figlia di Marcos a non frequentare così assiduamente Camino. Felipe intanto, riceverà una notifica e sembrerà che per lui ci siano in arrivo altre cattive notizie.

Questo è molto altro accadrà nella puntata di Una vita in onda il 4 settembre a partire dalle ore 21:25 su Rete 4. Per rivedere quanto già trasmesso basta invece collegarsi al sito Mediaset Infinity.