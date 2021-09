Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni di Una vita. Le puntate spagnole non smettono di appassionare tutti gli amanti delle TV Soap. Le vicende risultano ricche di colpi di scena e i personaggi, grazie ai loro caratteri, sono in grado di trascinare gli spettatori all'interno della storia. Attualmente, Una vita va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 14:10. Inoltre, c'è l'appuntamento del sabato sera su Rete 4, alle 21:25.

Nei prossimi episodi, il rapporto tra Genoveva e Felipe non farà che deteriorarsi, mentre Casilda si troverà ancora in difficoltà per le avance di Izem.

Camino e IIdefonso dovranno affrontare i primi problemi matrimoniali e anche tra José e Bellita ci saranno delle nuove incomprensioni.

Una vita, trama di venerdì 3 settembre: IIdefonso sarà geloso di Anabel

Nella puntata del 3 settembre di Una vita, Genoveva continuerà a confabulare con Velasco. L'avvocato farà di tutto per aiutarla a creare una salda difesa, in modo che possa essere scagionata da tutte le accuse. La dark lady è intenzionata a raggiungere questo obiettivo a tutti i costi e, inoltre, continuerà a perseguire i suoi piani di vendetta ai danni di Felipe.

Nel frattempo, Casilda, nonostante il suo ritorno ad Acacias, non riuscirà a liberarsi della pressione di Izem. L'uomo sembrerà non arretrare e la raggiungerà per rinnovare la sua offerta di cammelli.

Liberto rimarrà sconvolto, soprattutto perché era certo di essere riuscito a farlo desistere.

Intanto, Ildefonso non potrà non notare lo splendido rapporto nato tra Camino e Anabel. Anche se non avrà alcun motivo per sospettare della moglie, comincerà a essere geloso.

Anticipazioni di Una vita di sabato 4 settembre: Felipe e Genoveva avranno una brutta discussione

Il rapporto tra Camino e IIdefonso subirà una battuta d'arresto a causa dell'atteggiamento dell'uomo. Camino inizierà a porsi delle domande sul comportamento del marito e gli chiederà il perché non si lasci andare a dei momenti di intimità con lei.

Cosa risponderà IIdefonso?

Intanto, anche tra Bellita e José le cose non andranno molto bene. La moglie non farà altro che proporre nuove iniziative e José inizierà a provare una certa stanchezza riguardo a questa situazione.

Inoltre, Felipe e Genoveva, alla presenza di Velasco, avranno un'accesa discussione. La lite avverrà in strada e, poco dopo, Genoveva invierà una lettera al marito apponendo la firma di Marcia. Di cosa si tratterà?

Una vita, puntata serale del 4 settembre: Rosina affronterà Izem

Le anticipazioni dell'episodio serale del 4 settembre di Una vita rivelano che Rosina farà di tutto per difendere Casilda. Visto che Izem continuerà a insistere con la sua offerta di matrimonio, lo affronterà a testa alta e gli intimerà di lasciare Acacias per sempre.

Il fastidioso corteggiatore rimarrà molto sorpreso dalla forza dimostrata da Rosina.

Nel frattempo, Fabiana scopre che, nonostante tutti gli sforzi fatti, non potrà avere accesso al concorso delle pensioni perché uno dei requisiti principali è quello di avere dei figli.

Intanto, Laura si recherà alla clinica per fare visita a Lorenza. Le prometterà che, a breve, riuscirà a portarla via di lì grazie a una somma di denaro che dovrà ricevere.