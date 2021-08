In Una vita, le puntate in onda dal 30 agosto al 4 settembre riserveranno nuovi colpi di scena, soprattutto nel momento in cui Felipe Alvarez Hermoso verrà accusato di stupro da Laura. Si scoprirà sin da subito che la domestica, in combutta con Genoveva, avrà incastrato l'avvocato con una falsa accusa. Camino, intanto, sarà sempre più complice di Anabel e la loro amicizia susciterà la gelosia di Ildefonso.

Laura accusa Felipe di stupro, Genoveva lo caccia

Le anticipazioni della soap Tv iberica relative a ciò che andrà in onda su Canale 5 sino al 4 settembre, rivelano che Genoveva sarà più che mai determinata a rovinare il marito, responsabile a suo dire, della perdita del bambino.

Salmeron quindi, metterà in atto il suo piano di vendetta contro Felipe con la collaborazione di Laura. Nel corso dei prossimi episodi, la domestica rivelerà alla sua padrona di essere stata abusata sessualmente da Felipe. Salmeron a questo punto, fingerà di essere sconvolta e caccerà il marito da casa, nonostante quest'ultimo neghi l'accaduto. Felipe infatti, non ricorderà nulla della notte appena trascorsa, a causa dell'abuso di alcool ma, nonostante ciò, sarà certo di non aver abusato di Laura.

Genoveva e Laura incastrano Felipe per violenza

In Una vita, Fabiana accetterà di fingersi la moglie di Servante per poter vincere il concorso delle pensioni. I due, per rendere più credibile il loro matrimonio, andranno al cinema insieme.

Genoveva, invece, pagherà Laura per il lavoro svolto. Da qui, i telespettatori intuiranno che le due donne avranno complottato per incastrare Felipe con una falsa accusa di violenza sessuale. In seguito, Salmeron di intrufolerà in casa del marito trafugando un mazzo di chiavi ed alcuni biglietti scritti a suo tempo da Marcia.

Anabel invece, la figlia di Marcos, sarà sempre più complice di Camino.

Anticipazioni Una vita: tra Ildefonso e Camino nessuna intimità

Tra Camino e Anabel nascerà una bella e sincera amicizia, anche se il loro stretto legame susciterà la gelosia di Ildefonso. Il giovane Izem, invece, farà ritorno ad Acacias e rilancerà l'offerta di cammelli per Casilda.

Nel corso dei prossimi episodi, i telespettatori di Una vita non potranno fare a meno di notare il disagio tra Camino e Ildefonso. La giovane Pasamar, in particolare, chiederà al marito come mai la prima notte di nozze si sia limitato solo a sfiorarle la mano. Tra i due novelli sposi, infatti, sembrerà non esserci stata nessuna intimità. Per quale motivo? Per scoprirlo, non resta che attendere le prossime anticipazioni della Serie TV ambientata ad Acacias.

Per tutti gli appassionati, si ricorda che Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10.