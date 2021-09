Proseguono le vicende di Calle Acacias e le anticipazioni di Una vita dal 3 all'8 ottobre si presentano piene di suspense. Prima di svelare cosa succederà ai personaggi della celebre soap opera spagnola, si apprende una novità riguardante la programmazione, che subirà un ennesimo cambiamento. Una Vita non verrà più trasmessa al sabato pomeriggio e questo per via di Amici. Il talent show di Maria De Filippi cesserà la messa in onda domenicale e tornerà alla sua storica collocazione. Ci sarà una sorta di scambio di posto, e sarà così che la soap di Canale 5 terrà compagnia ai suoi fedeli spettatori ogni domenica per circa un'oretta, ossia dalle ore 14:20 alle 15:30.

Quello che investirà i personaggi di Acacias movimenterà l'intera settimana dei fan della soap. Mendez verrà trasferito in un'altra sede mentre Felipe deciderà di fare qualcosa per inchiodare Genoveva. L'avvocato partirà per Cuba con uno scopo ben preciso. Il segreto sganciato da Anabel finirà per far infuriare Camino, la quale caccerà da casa sua la madre Felicia. La donna, in seguito, avrà un malore e verrà soccorsa da Marcos. Camino discuterà con il marito e con Anabel, colpevole di aver tradito la sua fiducia.

Anticipazioni Una Vita, Anabel fa ammenda da Felicia

Dopo aver rivelato pubblicamente l'intimo segreto di Ildefonso, Anabel si ritroverà a fare i conti con la sua coscienza. La figlia di Marcos si mostrerà pentita.

Quando tutti coloro che erano stati invitati alla festa di fidanzamento di Marcos e Felicia se ne andranno, il proprietario di casa si infurierà moltissimo con la figlia e la costringerà a fare ammenda con Felicia. Quest'ultima chiederà ad Anabel se ha detto la verità sull'infertilità di Ildefonso e non sarà affatto contenta quando riceverà la conferma della situazione.

A casa Palacios si respirerà un'aria decisamente brutta per via delle divergenze di idee politiche di Ramon e suo figlio Antonito. A farne le spese saranno anche le rispettive moglie, le quali cercheranno di ristabilire la pace all'interno dell'abitazione. Intanto José spingerà Bellita a pubblicare un nuovo album.

Servante e Fabiana premiati nelle prossime vicende di Una Vita

Nonostante la farsa messa in atto, Servante e Fabiana apprenderanno di non aver vinto il concorso delle pensioni ma riceveranno comunque il premio di famiglia più simpatica. Mendez metterà al corrente Felipe di aver offerto un interessante accordo alla domestica Laura, affinché modifichi la sua testimonianza.

Camino e sua madre avranno un acceso faccia a faccia che culminerà con la cacciata di casa di Felicia! In seguito la donna avrà un malore. Bellita deciderà di seguire il consiglio del marito di incidere un disco, ma siccome il repertorio risulterà antiquato, sarà sommersa dall'ansia. José le suggerirà di scrivere nuove canzoni e l'artista si metterà all'opera.

Spoiler Una Vita, Mendez trasferito altrove e Felipe parte per Cuba

Brutte notizie per Mendez che verrà trasferito in un'altra sede in via temporanea. Felipe, appresa questa spiacevole notizia, deciderà di prendere in pugno la situazione e si avvicinerà a Laura per parlarle. La domestica, terrorizzata, si rifiuterà di collaborare con l'avvocato. Genoveva vedrà l'intera scena e intimidirà ulteriormente la ragazza. Velasco, invece, le affibbierà un altro incarico ma Laura minaccerà di vuotare il sacco.

Ildefonso, dopo aver discusso animatamente con Camino, deciderà di rinchiudersi in casa per la vergogna. In seguito al malore, Felicia accetterà l'invito di Marcos a dormire da lui per rimettersi in forze al più presto.

Anabel si recherà dall'amica Camino per chiederle perdono, ma la ragazza non riuscirà a scusarla per quello che ha fatto.

Felipe continuerà a sospettare che ad uccidere la sua amata Marcia sia stata la perfida Salmeron, perciò confiderà a Ramon e Liberto la sua intenzione di andare a Cuba in cerca di Santiago. Lo scopo dell'avvocato Alvarez-Hermoso sarà quello di mettere Santiago con le spalle al muro e costringerlo a vuotare il sacco una volta per tutte.