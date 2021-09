Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa ogni giorno, ad eccezione del sabato, con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 27 settembre a sabato 2 ottobre, Mendez proporrà a Laura di collaborare, ma dopo aver inizialmente tentennato successivamente cambierà idea. Inoltre Marcos e Felicia inizieranno una nuova relazione, mentre Ildefonso dirà a Camino di averla sposata per i suoi orientamenti sessuali.

I domestici aiutano Servante e Fabiana nel concorso delle pensioni

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 27 settembre al 2 ottobre, Felipe sarà in preda alla collera dopo l'esito del processo che ha determinato l'assoluzione di Genoveva. L'uomo dopo essersi scontrato con Velasco, annuncerà a Liberto e Ramon che non ha intenzione di arrendersi e che ricorrerà in appello. Intanto Servante proverà ad essere amico del membro della commissione del concorso delle pensione, ma non comprenderà che si tratta della persona errata. Inoltre i domestici andranno avanti con la messa in scena e aiuteranno Servante e Fabiana, presentandosi tutti come figli loro.

Felicia e Marcos avviano una relazione

Secondo le anticipazioni televisive fino al 2 ottobre, Felicia si renderà conto della tristezza di Camino, ma quest'ultima fingerà di stare bene e anzi si proporrà per sostituire la madre nel ristorante, per poterle permettere di andare a cena con Marcos. Intanto Ildefonso proverà ad avere un rapporto fisico con Camino, ma la Pasamar lo respingerà e confiderà tutta la sua frustrazione ad Anabel.

Camino le rivelerà tra le altre cose che Ildefonso è impotente. Inoltre Felicia acconsentirà ad avviare una storia d'amore con Marcos, ma dirà all'uomo di non dire niente a nessuno almeno per il momento.

Nel frattempo si scoprirà che l'uomo da tutti creduto un giurato in realtà era un ladro e farà un furto in pensione. In tutto questo Laura incontrerà la sorella Lorenza e le dirà con grande gioia che tra non molto la potrà accompagnare in Germania per fare l'operazione, mentre Armando suggerirà a Ramon di rivedere il discorso nel suo complesso in quanto non è piaciuto al partito.

Mendez invece racconterà a Felipe come si stanno evolvendo le sue indagini [VIDEO], dicendogli come probabilmente Laura è vittima di ricatto da parte di Velasco. L'avvocato tanti anni addietro l'aveva salvata dal carcere ed ora sicuramente è stata indotta a testimoniare il falso.

Mendez offre a Laura di collaborare

In base agli spoiler della prossima settimana, Camino starà per inviare una lettera a Maite, ma Ildefonso se ne accorgerà e sconvolgerà la moglie rivelandole come l'ha sposata perchè era a conoscenza dei suo orientamenti sessuali. Intanto Marcos e Felicia si scambieranno il loro primo bacio. Inoltre Mendez proporrà a Laura di collaborare, con la ragazza che inizialmente tentennerà ma poi negherà ogni pressione su di lei.

Nel frattempo Genoveva confesserà a Felipe che per amore suo ha ritirato la denuncia nei suoi confronti per abbandono del tetto coniugale. Felipe non le crederà più e si recherà nella tomba di Marcia, promettendole che sarà fatta giustizia per lei. Infine Mendez annuncerà all'Alverez-Hermoso di avere offerto a Laura un nuovo patto, consistente in una nuova deposizione da quella precedente.