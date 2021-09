Mancano poche ore all'inizio della sesta edizione del GF Vip: lunedì 13 settembre, infatti, andrà in onda la prima puntata in diretta, quella in cui saranno presentati alcuni membri del cast. I 22 personaggi famosi che animeranno la nuova stagione del reality-show, non entreranno tutti insieme nella casa: il 13 settembre, infatti, debutteranno sicuramente i vipponi che da una settimana sono isolati in una camera d'albergo per scongiurare un contagio da Covid-19.

Spoiler sulla prima diretta del nuovo GF Vip

La casa del GF Vip sta per animarsi dopo qualche mese di stop: era marzo scorso, infatti, quando Tommaso Zorzi vinceva la quinta edizione del reality e spegneva le luci dell'abitazione nella quale ha vissuto per tantissimo tempo.

Lunedì 13 settembre, Alfonso Signorini darà il via alla stagione numero sei del programma che lui condurrà per il terzo anno consecutivo.

Le anticipazioni che sono trapelate sulla diretta d'esordio del format Mediaset, fanno sapere che tutto il tempo a disposizione sarà dedicato alla presentazione dei nuovi concorrenti.

Dopo che è stato ufficializzato il cast di 22 vipponi, il conduttore si sta preparando ad accoglierne la maggior parte tra le mura di Cinecittà: durante la serata, infatti, l'avventura non inizierà per tutti i personaggi famosi che hanno accettato la sfida, ma solamente per un gruppo selezionato.

L'isolamento prima di iniziare il GF Vip

Ad anticipare i nomi di alcuni personaggi che debutteranno al GF Vip il 13 settembre, è stato il profilo Instagram del reality-show, che in questi giorni ha mostrato il "diario dall'hotel" dei futuri concorrenti.

I vipponi che inizieranno l'avventura durante la prima puntata, sono isolati in una stanza d'albergo da una settimana, ovvero dal 6 settembre. Gli inquilini che stanno per varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, hanno potuto utilizzare il cellulare e i social network fino a poche ore fa, quindi hanno spoilerato sia la loro location che il periodo di quarantena che stanno affrontando prima di cominciare il viaggio nel programma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel corso della diretta di domani sera, dunque, ci sarà sicuramente l'ingresso di: Soleil Sorge, Tommaso Eletti, Katia Ricciarelli, Carmen Russo, Aldo Montano, Andrea Casalino, Nicola Pisu, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié (figlie dell'ultimo imperatore d'Etiopia e in gara come un unico concorrente), Manuel Bortuzzo, Manila Nazzaro, Raffaella Fico, Alex Belli, Ainett Stephens, Francesca Cipriani e Miriana Trevisan.

Modifiche alla casa del GF Vip per Manuel Bortuzzo

I concorrenti che entreranno in gioco a partire dalla seconda puntata di venerdì 17 settembre, invece, hanno iniziato il periodo di isolamento precauzionale solamente il 10 di questo mese, ovvero due giorni fa.

Per assistere al debutto al GF Vip 6 di Sophie Codegoni, Jo Squillo, Samy Youssef e di qualche altro vippone poco social (cioè che non ha svelato la sua presenza in hotel), il pubblico dovrà aspettare meno di una settimana, ovvero quando Alfonso SIgnorini condurrà la seconda diretta della nuova edizione.

La casa di Cinecittà, inoltre, ha subito delle modifiche per permettere la partecipazione di Manuel Bortuzzo, il primo inquilino in sedia a rotelle nella storia del programma.

Il salone è stato ampliato, la cucina spostata verso il giardino e tutte le barriere architettoniche sono state buttate giù: le prime immagini della nuova abitazione sono state mostrate per errore su Mediaset Play qualche giorno fa, quando c'erano ancora dei lavori in corso in vista del debutto del format di lunedì 13 settembre.