Le anticipazioni di Una vita relative alle puntate in onda da lunedì 20 a sabato 25 settembre vedranno Camino alle prese con una sconcertante rivelazione. Ildefonso infatti le confesserà di essere impotente a causa di una ferita di guerra. Questo sarà il motivo per il quale ha sempre rifiutato di avere rapporti intimi con lei. Continuerà invece il processo contro Genoveva, durante il quale Felipe deciderà di testimoniare. Un nuovo personaggio entrerà a far parte delle trame della soap: si tratta di Soledad la nuova domestica di Marcos.

Una vita, anticipazioni: Felipe decide di deporre al processo

Le trame di Una vita proseguiranno la prossima settimana con la vicenda legata al processo contro Genoveva. Laura ritratterà la sua prima deposizione e testimonierà in favore di Salmeron. La domestica di fronte al giudice, rivelerà anche di aver subito violenza da parte di Felipe. Cosa che manderà su tutte le furie Alvarez Hermoso, il quale in seguito, l'aggredirà per la strada. Anche Genoveva darà la sua testimonianza e cercherà di apparire come la vittima di turno. Felipe verrà invece dipinto come un marito libertino. Per cercare di risollevare la sua reputazione, Alvarez Hermoso deciderà di testimoniare a sua volta. Intanto tra Bellita e José sembrerà tornare il sereno.

Ildefonso confessa a Camino di essere impotente

Dopo la ritrattazione di Laura, Mendez cercherà di convincere la domestica a collaborare con lui, ma Laura scapperà impaurita. Intanto Ildefonso deciderà di essere sincero con la moglie e gli confesserà il suo grande segreto. Il marchesino racconterà a Camino di essere rimasto mutilato nelle parti intime durante la guerra.

Una rivelazione scioccante che lascerà la giovane Pasamar senza parole. Finalmente Camino avrà ottenuto la risposta a tutte le sue domande, ma mai si sarebbe aspettata una cosa del genere. Le anticipazioni di Una vita svelano che la giovane, invece di respingere Ildefonso, gli mostrerà tutto il suo sostegno.

Una vita, prossime puntate: arriva la nuova domestica Soledad

Nel corso delle puntate in onda sino al 25 settembre, farà il suo ingresso in Una vita un nuovo personaggio. Si tratta di Soledad, la nuova domestica appena assunta da Marcos Bacigalupe. La donna apparirà sin da subito molto rigida e severa e ciò creerà apprensione in Isabel. Quest'ultima non tarderà a scontrarsi con la domestica, la quale però non si farà affatto intimorire. Nel frattempo, la testimonianza di Felipe al processo sembrerà far dubitare il giudice dell'innocenza di Genoveva. Alvarez Hermoso però, dovrà essere ancora interrogato da Velasco. Il carattere schietto della new entry Soledad non piacerà molto alle altre domestiche della soffitta.

Questo è molto altro nelle nuove puntate di Una vita in onda dal 20 al 25 settembre su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Si ricorda che per le prossime due settimane, a causa di una variazione nel palinsesto, la soap iberica non andrà in onda la domenica.