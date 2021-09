Tra qualche settimana i telespettatori italiani della soap opera Una vita, assisteranno a un’altra uscita di scena. Dopo Ildefonso Cortes a perdere la vita sarà l’avvocato Javier Velasco. Il perfido uomo dopo aver fatto credere a Laura Alonso che sua sorella Lorenza potrebbe pagarne le conseguenze qualora lei non ucciderà una volta per tutte Felipe Alvarez Hermoso, sarà protagonista di uno scontro acceso con Genoveva Salmeron.

Per fortuna ad avere la peggio sarà l’avvocato, che morirà dopo essere stato colpito alle spalle dalla giovane inserviente.

Una vita, trame: Velasco tenta di strangolare Laura

Nelle prossime puntate in programma su Canale 5, Laura dopo essere stata colta in flagrante da Genoveva non avrà altra scelta oltre a quella di svelarle di aver tentato di uccidere Felipe più di una volta su ordine di Velasco, per non mettere in pericolo la vita della sorella Lorenza. A questo punto la darklady di Acacias 38 essendosi sentita tradita da Javier vorrà sbarazzarsi di lui, servendosi della complicità della domestica.

Salmeron per riuscire nel suo intento, farà intendere a Velasco che suo marito dopo aver ingerito del veleno a causa di Laura si trova in pericolo di vita. Quest’ultimo anche se crederà a Genoveva tornerà a minacciare la domestica, visto che tenterà di ucciderla strangolandola dopo averle detto che sua sorella non è più ricoverata nella clinica.

Javier perde la vita, Salmeron e Laura si dicono addio

Laura non appena metterà al corrente la sua signora del nuovo ricatto dell’avvocato, farà un sospiro di sollievo: in particolare Genoveva assicurerà all’inserviente che in realtà sua sorella è sotto la sua protezione. Quest’ultima dopo aver capito l’ennesimo doppiogioco del suo complice gli dirà di voler cenare con lui, e di essere finalmente disposta ad avere il loro primo rapporto intimo: l’obiettivo di Salmeron sarà quello di avvelenare Velasco.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Purtroppo quest’ultimo rifiuterà il cocktail preparato appositamente per lui da Genoveva, per assaggiare il suo champagne. La darklady riuscirà a somministrare del veleno nel bicchiere di Javier, che a sorpresa la inviterà a bere prima di lui: Salmeron respingerà la richiesta del suo alleato, facendogli perdere la pazienza.

Proprio nell’istante in cui Genoveva si troverà in una complicata situazione, a intervenire in sua difesa ci penserà Laura: quest’ultima colpirà Velasco con un’arma. Quando quest’ultimo passerà a miglior vita, Salmeron e la domestica si libereranno del cadavere dell’uomo facendolo depositare in una bara da alcuni scagnozzi. Infine Genoveva e Laura si diranno addio, ma stando agli spoiler in realtà si tratterà di un arrivederci.