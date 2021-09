Ore d'ansia per un personaggio di Love is in the air, la popolare Serie TV turca con protagonisti gli attori turchi Hande Ercel e Kerem Bursin. Le trame delle puntate turche, trasmesse a breve su Canale 5, rivelano che Ceren Basar mostrerà segni di squilibro mentale che susciteranno la preoccupazione di Ferit. Proprio quest'ultimo apparirà disposto a tutto pur di aiutare l'ex fidanzata a sconfiggere la sua malattia mentale.

Anticipazioni Love is in the air: Ceren è gelosa di Deniz

Le anticipazioni di Love is in the air sulle prossime puntate trasmesse in prima visione tv, svelano che i telespettatori inizieranno a familiarizzare con Ceren dopo l'arrivo di Deniz, un vecchio amico di Eda.

Tutto prenderà il via quando Serkan deciderà di sposare Selin, dopo aver perso la memoria di un anno per colpa di un grave incidente aereo. A tal proposito, l'architetto cercherà di allontanarsi sempre di più da Eda, che invece non sarà disposta a perderlo tanto facilmente. Per questo motivo, la Yildiz cercherà di suscitare la sua gelosia fingendo di essere fidanzata con Deniz, all'oscuro dei reali sentimenti che prova per lei.

Alla fine, Sarachan stringerà un'alleanza con Selin per avere la strada spianata con Eda e separarla da Serkan. Dall'altro canto, Ceren inizierà a provare una cocente gelosia per il restauratore di mobili.

La Basar mostra segni di squilibro mentale

Nelle nuove puntate di Love is in the air, Ceren inizierà a non prendere più i farmaci per i suoi problemi psicologici, tanto da scagliarsi come una furia contro Eda quando scoprirà che quest'ultima ha intrapreso un finto fidanzamento con Deniz, la persona di cui si è innamorata, tanto da aver mandato a rotoli la storia con Ferit.

L'avvocatessa, a questo punto, inizierà a dare dei segni di squilibro mentale sempre più forti. La Basar guarderà con astio tutte le mosse di Eda dopo essersi tinta i capelli di rosso per poi tornare di nuovo bionda per volere di Deniz.

Non contenta, Ceren si spingerà a svelare a Serkan che il fidanzamento tra la Yildiz e Sarachan era soltanto una messinscena.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto, tutti gli amici, compreso Ferit, inizieranno a preoccuparsi seriamente per la salute della donna.

Ferit vuole aiutare l'ex fidanzata a sconfiggere la sua malattia mentale

Ferit cercherà di stare vicino a Ceren, nonostante la fine della loro relazione. Durante una serata, l'uomo consiglierà all'ex fidanzata di rivolgersi ad un luminare per sconfiggere la sua malattia mentale.

Per questo motivo, si spingerà addirittura a prenderle un appuntamento presso un medico di sua fiducia. La Basar darà l'impressione di seguire il consiglio, se poi decidesse di non presentarsi presso lo studio medico, nascondendolo a Ferit. Fortunatamente, la verità verrà presto a galla con altri risvolti.