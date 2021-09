La serie televisiva intitolata Il Paradiso delle Signore continua ad andare in onda nel formato daily nella fascia pomeridiana di Rai 1, dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni riguardanti la puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 6 ottobre 2021 come sempre dalle ore 15:55 circa, raccontano che la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) non la prenderà affatto bene quando saprà in che situazione si trova Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) economicamente, visto che la giovane subirà un suo rimprovero.

Invece il pubblicitario Roberto Landi (Filippo Scarafia) si accorgerà che Anna Imbriani (Giulia Vecchio) non è ancora riuscita a lasciarsi alle spalle il passato, così farà di tutto per convincerla a voltare pagina una volta per tutte.

Spoiler Il Paradiso delle signore, episodio del 6 ottobre: Roberto invita Anna a uscire con Salvatore per lasciarsi il passato alle spalle

Nel corso del diciottesimo episodio della sesta stagione della soap opera in programmazione su Rai 1 mercoledì 6 ottobre 2021, m Salvatore (Emanuel Caserio) avrà dalla propria parte Roberto dopo non essere riuscito a fare colpo su Anna regalandole dei fiori.

In particolare il pubblicitario, da poco tornato nel capoluogo lombardo, suggerirà alla storica venere Imbriani e amica del direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) di uscire con il barista siciliano, per dare una svolta alla sua vita dal punto di vista sentimentale.

Adelaide si arrabbia con Ludovica, Paola sostituisce la capo commessa Gloria

Intanto Adelaide farà una scoperta sconvolgente sul conto di Ludovica: in particolare la contessa riuscirà a ottenere delle informazioni sulla situazione finanziaria della giovane Brancia di Montalto.

Mentre Ludovica farà i conti con l’ira di Sant’Erasmo, la quale non perderà tempo per rimproverarla per non averle detto la verità, Ezio (Massimo Poggio) metterà al corrente la figlia Stefania (Grace Ambrose) di una novità inaspettata: a breve l'uomo potrebbe vivere con lei dopo il recente trasferimento a Milano per motivi di lavoro.

Successivamente Paola (Elisa Cheli) non avrà altra scelta che sostituire la capo commessa Gloria (Lara Komar) tra le mura del lussuoso negozio milanese: quest’ultima (dopo aver lasciato intendere al direttore Vittorio che tornerà a lavorare soltanto dopo aver risolto delle questioni private) in realtà non vorrà trovarsi faccia a faccia con l'ex marito. Nel frattempo Gloria verrà accolta da zia Ernesta (Pia Engleberth) che le offrirà rifugio nella sua abitazione.