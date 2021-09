Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la popolare soap opera campione di ascolti delle reti Mediaset insieme a Love is in the air. La trama della puntata serale prevista per l'11 settembre in prima serata su Rete 4 svela che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) tenterà di sedurre Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) con un losco scopo. Bellita Del Campo, invece, vorrà raggiungere la figlia Cinta in Argentina appreso della sua gravidanza.

Una vita, puntata serale 11 settembre: Genoveva cerca di sedurre Felipe

Le anticipazioni di Una vita riguardanti la puntata serale che i telespettatori avranno modo di vedere sabato 11 settembre dalle ore 21:20 in televisione narrano inedite novità.

In dettaglio, Velasco incontrerà Laura all'oscuro di tutti per sincerarsi che tenga fede al loro patto. In seguito, il losco avvocato si recherà Genoveva, alla quale dichiarerà di essersi innamorato di lei. La darklady, a questo punto prenderà del tempo prima di rispondere alla dichiarazione di Javier.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Salmeron farà visita a Felipe. Qui, la donna vestita con abiti provocanti cercherà di sedurre Alvarez Hermoso al fine di confondergli le idee. Ma l'avvocato non cadrà di fronte alle avance della moglie, rifiutandola.

Al Nuovo Secolo XX, Ildefonso non prenderà affatto bene una battuta di Liberto sulle sue nozze con Camino, suscitando le angosce di Felicia.

Bellita vuole raggiungere Cinta in Argentina

Nella puntata serale di Una vita del 11 settembre, Bellita deciderà di andare in Argentina da sua figlia Cinta per starle vicino dopo aver appreso che aspetta un figlio da Emilio. Per questo motivo, la cantante si dimostrerà disposta ad affrontare il lungo viaggio da sola.

Nel frattempo, le domestiche della soffitta faranno a gara per essere la figlia di Servante e Fabiana in occasione del concorso delle pensioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ed ecco che i due proprietari della Buena Noche organizzeranno un sorteggio. Alla fine, Servante e Fabiana si ritroveranno genitori di ben quattro figli.

Antonito entra nel Partito Conservatore

Intanto si avvicinerà il giorno del processo nei confronti di Genoveva, accusata di aver ucciso Marcia Sampaio. A tal proposito, Cesareo apparirà molto nervoso a differenza della principale indiziata, che dimostrerà di essere molto tranquilla.

Antonito, invece, comunicherà alla famiglia di essere entrato nel Partito Conservatore. Infine Marcos farà una dichiarazione d'amore a Felicia dopo aver prenotato tutto il ristorante.

In attesa di vedere questi avvenimenti in tv, si ricorda che Acacias 38 è trasmessa ogni giorno dalle ore 14:10 su Canale 5 e in diretta streaming su "Mediaset Play Infinity".