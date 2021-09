Valentina Nulli Augusti, ex di Tommaso Eletti, è stata ospite al GF Vip durante la puntata per un nuovo confronto con l'ormai ex fidanzato. L'incontro, arrivato dopo una settimana di polemiche a causa delle dichiarazioni rilasciate dal concorrente dal reality e dall'opinionista Sonia Bruganelli, si è subito infiammato nonostante a prendere la parola in prima battuta sia stata soltanto Valentina, forte del 'freeze' di Tommaso, che aveva anche raccontato dettagli intimi su Valentina.

La donna ha subito svelato alcuni retroscena risalenti al periodo precedente l'entrata di Tommaso nel GF Vip, infatti i due si erano visti l'ultima volta ad agosto durante il matrimonio di Claudia e Ste, con cui avevano condiviso il percorso a Temptation Island, e Valentina ha svelato alcuni pesanti comportamenti che l'ex fidanzato avrebbe avuto nei suoi confronti, 'colpevole' poiché aveva provato a riprendere la sua vita in mano riconquistando la "libertà".

Tommaso Eletti replica all'ex fidanzata Valentina Nulli Augusti

Valentina, che durante la scorsa puntata del GF Vip è stata criticata da Sonia Bruganelli per aver partecipato a Temptation Island, ha voluto mettere un punto alla situazione spiegando sia ciò che ha subito da Tommaso che i motivi che l'hanno spinta a partecipare al programma: "In questo rapporto sono stata annientata e soffocata dal suo carattere manipolatore. Io l'ho portato a Temptation perchè credevo in quel programma" ha sbottato furiosa Valentina, sottolineando di aver anche frequentato anche uno psicologo con Tommaso, proprio in risposta all'opinionista Sonia Bruganelli, che si era chiesta come mai la donna avesse sottoposto il ventunenne alle pressioni di Temptation Island piuttosto che non a sedute psicologiche per aiutarlo.

Tommaso, cavalcando l'onda delle domande fatte dall'opinionista, ha avuto la possibilità di replicare ed ha accusato l'ex fidanzata sottolineando che quest'ultima fosse interessata soltanto alla visibilità e alla popolarità, e non realmente ad aiutarlo a capire e superare le sua mancanze. Ad intervenire tra i due, che non accennavano a placare i bollenti spiriti, è intervenuto Alfonso Signorini che ha deciso di interrompere il collegamento, mentre tra i due è rimasta una forte tensione.

Temptation Island, il motivo della partecipazione di Tommaso e Valentina

La storia di Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti è diventata celebre durante l'ultima edizione di Temptation Island, dove la coppia aveva deciso di partecipare per provare a porre rimedio alle proprie problematiche. Tommaso, di vent'anni più giovane di Valentina, era affetto da una gelosia patologica nei confronti della donna, al punto da non riuscire a sopportare quasi nessun atteggiamento che egli reputasse non consono agli schemi che si era prefissato.

Valentina, d'altro canto, ha sempre cercato di essere rispettosa nei confronti di Tommaso, ma dopo aver, nell'opinione del ragazzo, esagerato, quest'ultimo la tradì con una delle tentatrici del villaggio proprio nella trasmissione, sancendo di fatto la fine della relazione. Dopo Temptation Island, Tommaso ha provato a riconquistare Valentina, ma non c'è stato verso.