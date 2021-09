Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Felipe accuserà Velasco di aver manipolato il processo per far scagionare Genoveva e per questo deciderà di ricorrere in appello. Nel mentre, Mendez parlerà con Alvarez Hermoso dell'esito delle indagini e affermerà che è molto probabile che Laura sia ricattata da Salmeron e il suo avvocato.

Invece, Ildefonso dirà a Camino che è a conoscenza delle lettere che invia a Maite.

Inoltre, l'uomo dirà alla donna di averla scelta proprio perché sapeva del suo orientamento sessuale. La sorella di Emilio ci rimarrà malissimo dopo le parole dell'uomo.

Felipe accuserà Velasco di aver manipolato il processo

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Felipe resterà sconvolto dalla decisione di scagionare Genoveva e quindi avrà un duro scontro con l'avvocato Velasco, a cui dirà di aver manipolato il processo. Proprio per questo motivo, l'Alvarez Hermoso deciderà di ricorrere in appello per dimostrare la colpevolezza di sua moglie.

Intanto, Jacques e Armando diranno che la spilla conteneva un microfilm con informazioni fondamentali per la pace mondiale. Servante invece cercherà di diventare amico del giurato del concorso delle pensioni, ma quella con cui starà instaurando una relazione, non sarà la persona giusta.

Nel frattempo, i domestici cercheranno di aiutare Servante e Fabiana presentandosi tutti come figli loro.

Poco dopo, Felicia si accorgerà che sua figlia Camino sarà molto triste e starà solo fingendo di stare bene. Infatti, la ragazza si offrirà di sostituire sua madre al ristorante, per permettere alla donna di andare a cena con Marcos.

Nel mentre, Ildefonso proverà ad avere un contatto fisico con la sorella di Emilio, ma lei rifiuterà e si confiderà con Anabel.

Mendez ipotizzerà che Velasco stia ricattando Laura

Successivamente, Camino confesserà a Anabel il segreto di Ildefonso. Nel mentre, Marcos chiederà a Felicia di iniziare una relazione, la donna dirà di sì, ma per il momento vorrà tenerla segreta senza parlarne con nessuno.

Intanto, il presunto giurato sarà in realtà un ladro che ruberà alla pensione. Nel frattempo, Laura farà visita a sua sorella Lorenza in clinica e le dirà che presto la porterà in Germania per l'intervento chirurgico.

Poco dopo, Mendez parlerà con Felipe dell'esito delle indagini e dirà che Velasco starà quasi sicuramente ricattando Laura. Infatti, anni prima l'avvocato aveva scagionato la domestica dall'accuso di aver ucciso suo padre. Quindi, il commissario dirà all'Alvarez Hermoso che è facile ipotizzare che Velasco e Genoveva abbiano obbligato la donna a testimoniare il falso.

Nel mentre, Ildefonso dirà a Camino di togliere la maschera, in quanto lui è a conoscenza delle lettere che lei scrive per Maite.

Invece, Mendez proverà a convincere Laura a collaborare, ma lei si rifiuterà, in quanto avrà il terrore della Salmeron.

Infine, Ildefonso farà capire alla sorella di Emilio, di averla scelta come moglie proprio perché sapeva delle sue inclinazioni, la ragazza però ci rimarrà malissimo per le parole dell'uomo