Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Una vita che i telespettatori avranno modo di vedere dal 27 settembre al 3 ottobre su Canale 5. Le trame della soap opera raccontano che Felipe Alvarez Hermoso vorrà rendere giustizia a Marcia Sampaio. Mendez, invece, vorrà stipulare un'alleanza con Laura Alonso.

Anticipazioni Una vita puntate da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate trasmesse da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre, raccontano che Felipe rimarrà senza parole dopo aver appreso dell'assoluzione di Genoveva, arrivando ad accusare Velasco di aver manipolato il processo.

Camino, invece, fingerà di essere felice davanti a Felicia, proponendosi di aiutarla nella gestione del ristorante per consentirle di uscire con Marcos. In seguito, la giovane rifiuterà di avere un contatto fisico con Ildefonso, tanto da farne parola con Anabel. Sarà in questo preciso momento che la Pasamar informerà l'amica che suo marito è impotente.

Infine Felicia accetterà di avere una relazione con Marcos, a patto che non ne faccia parola con nessuno.

Mendez vuole la collaborazione di Laura

Nelle puntate 27 settembre - 3 ottobre di Una vita, Laura si recherà in clinica a trovare Lorenza dicendole che presto potrà essere operata in Germania per risolvere il suo problema di salute. Armando e i membri del partito conservatore, invece, dimostreranno di non approvare il discorso di Ramon.

Mendez informerà Felipe di credere che Laura sia sotto ricatto di Velasco. Il losco avvocato, infatti, aveva aiutato la domestica a discolparsi dall'accusa di aver ucciso il padre e per questo obbligata a testimoniare il falso durante il processo a carico di Genoveva.

Ildefonso, invece, scoprirà le bugie di Camino. Il marchesino comunicherà alla moglie di sapere che invia delle lettere a Maite.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mendez cercherà di convincere Laura a collaborare, se lei avesse il panico di Genoveva. Ildefonso, intanto, informerà Camino di averla sposata nonostante avesse capito i suoi gusti.

Felipe vuole rendere giustizia a Marcia

Genoveva cercherà di riavvicinarsi a Felipe, sembrando disposta a ritirare la denuncia per abbandono del tetto coniugale.

Tuttavia, l'avvocato apparirà disperato, tanto da recarsi al cimitero dove piangerà tutte le lacrime sulla tomba di Marcia. Poi, l'Alvarez Hermoso giurerà alla brasiliana di renderle giustizia fino alla fine dei suoi giorni.

Genoveva, intanto, assisterà ad un lungo dibattito tra Laura e Velasco che la lascerà assai turbata. Mendez dirà a Felipe di aver chiesto alla domestica una nuova deposizione.

Infine Camino caccerà di casa Felicia accusandola di averla resa infelice, mentre Felipe annuncerà di voler abbandonare Acacias.