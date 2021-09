Antonella Mosetti ha deciso di entrare nelle dinamiche di quanto accaduto nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip 6. La ex concorrente, attraverso un commento sui suoi canali social, ha rivolto delle parole indirizzate al suo ex fidanzato Aldo Montano, attuale "vippone". "Solo io so davvero chi sei" ha scritto Mosetti, aggiungendo che il 42enne livornese, ora, è una persona meravigliosa anche per merito suo.

Antonella Mosetti commenta dopo la visita della sorella di Montano

Le parole di Antonella Mosetti, attraverso il suo account ufficiale Instagram e all'indirizzo del suo ex Aldo Montano, sono state poche ma dirette ed esaustive.

L'intento della showgirl sarebbe stato quello di evidenziare che ai tempi della loro storia d'amore non era l'uomo che è ora: "Solo io so davvero chi sei… Una persona meravigliosa ‘ora’! Anche merito mio". Il gesto della 46enne ha fatto seguito alla visita ricevuta dal vippone, all'interno della casa più spiata d'Italia da parte della sorella Alessandra, nel corso della terza puntata live del Reality Show condotto da Alfonso Signorini. La sorella di Montano ha riferito parole molto dolci all'indirizzo del campione di scherma, affermando che tutti lo seguono e provano nei suoi riguardi grande stima, aggiungendo che i valori che trasmette all'interno della casa di Cinecittà sono meravigliosi. Alessandra ha proseguito sottolineando di essere più grande di lui, ma si è sentita sempre protetta da suo fratello.

Dopo queste parole, la reazione di Antonella Mosetti non si è fatta attendere.

La relazione tra Montano e Mosetti

Aldo Montano e l'ex Antonella Mosetti hanno avuto una relazione d'amore durata sette anni. Recentemente la medaglia olimpica di scherma è ritornato a parlare della sua precedente storia d'amore con la showgirl, evidenziando che con la romana aveva costruito qualcosa d'importante.

Ciononostante, l'idea della famiglia non riusciva a prendere forma e nel momento in cui si iniziano a perdere i pezzi tutto finisce per sgretolarsi. Nella circostanza, l'inquilino del Grande Fratello Vip 6 aveva parlato di un'altra sua importante ex come Manuela Arcuri. La loro relazione durò tre anni e secondo Montano, l'attrice è stata una componente positiva della sua vita.

Aldo Montano sposato con Olga Plachina

Al giorno d'oggi il campione di scherma è sposato con Olga Plachina. Con 18 anni d'età di differenza anni, si sono conosciuti sette anni fa, nel 2014, per merito di un amico in comune. Fra di loro è scoppiato subito l'amore e sono convolati a nozze nel 2017 e dalla loro unione sono nati Olympia e Mario