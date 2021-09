Parecchi colpi di scena e intrighi movimenteranno le vicende dello sceneggiato iberico Una vita. Le anticipazioni svelano che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), dopo aver passato un periodo in coma, perderà la memoria. Per via dell’improvvisa amnesia, l’avvocato tornerà a "fare la guerra" con Ramon Palacios (Juanma Navas), visto che crederà ancora che sia stato lui a causare il decesso della sua defunta moglie Celia (Ines Aldea).

Javier Velasco (Alejandro Carro), invece, esigerà ricevere delle spiegazioni da parte di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), quando la vedrà sempre più preoccupata per il marito.

Una vita, spoiler: Felipe entra in coma, Genoveva si rende conto di amare ancora suo marito

Negli episodi in onda su Canale 5 prossimamente, Genoveva, dopo essere finita in carcere con l’accusa di aver ucciso Marcia, verrà definitivamente dichiarata innocente durante il processo a suo carico. La decisione del giudice farà sprofondare nello sconforto Felipe, che si sfogherà sulla tomba della defunta brasiliana promettendole ancora una volta che presto riuscirà a ottenere giustizia. Inoltre Alvarez Hermoso deciderà di recarsi a Cuba per avere un faccia a faccia con Santiago. Dopo aver appreso la novità, Genoveva farà il possibile per convincere il marito a non partire.

Nel contempo Javier Velasco, il nuovo alleato di Salmeron, commissionerà l’omicidio di Felipe alla domestica Laura: quest’ultima non avrà altra scelta e per tale motivo farà ingerire del veleno al marito di Genoveva, che intanto crederà che l'uomo si trovi in viaggio.

Per fortuna Alvarez Hermoso, dopo aver sbattuto la testa, riuscirà a sopravvivere, grazie all'intervento tempestivo di Laura e dei medici. Nonostante ciò l’avvocato entrerà in coma. Salmeron, non appena saprà dell’accaduto, si recherà in ospedale, dimostrando di non aver smesso di amare colui che ha sposato.

Velasco affida un terribile incarico a Laura, Felipe non si ricorda di aver fatto pace con Ramon

A ogni modo Velasco vorrà far fuori Felipe, così si recherà insieme ad Alonso in ospedale per "completare il lavoro". Proprio quando Laura, su richiesta di Velasco, sarà in procinto di sbarazzarsi in modo definitivo di Felipe, Genoveva farà il suo ingresso nella stanza del marito, quindi il piano dei due non andrà a buon fine.

Velasco, sempre più furioso, chiederà a Laura di uccidere l’avvocato una volta per tutte.

Felipe, intanto, si risveglierà dal coma, ma non riuscirà a ricordarsi chi sia Genoveva: avrà un'amnesia che gli impedirà di ricordare tutto ciò che è accaduto nel corso dei suoi ultimi dieci anni di vita. Purtroppo non avrà alcun ricordo, visto che sarà addirittura convinto che sua moglie sia una signora di carità, che ha il compito di prendersi cura di lui.

A causa della sua amnesia, l’avvocato crederà di essere ancora in guerra con il suo storico amico Ramon. Lo considererà l’assassino della sua compianta moglie Celia e tutto verrà fuori durante un dialogo con Liberto. La mente di Alvarez Hermoso tornerà a quando il padre di Antonito è stato scagionato e, ovviamente, non si ricorderà della loro riappacificazione.

Ramon non nasconderà il suo dispiacere nei confronti di Felipe e a consolarelo ci penseranno i suoi familiari. Intanto Velasco, sempre più infastidito nel vedere Genoveva e il marito vicini, inviterà la dark lady a scegliere con chi stare tra lui e Felipe. Per l’ennesima volta Salmeron riuscirà a tranquillizzare il suo complice, assicurandogli che prima o poi metterà la parola fine al suo matrimonio con Alvarez Hermoso.