Il Grande Fratello Vip 6 torna ufficialmente in onda su Canale 5 e, anche quest'anno, è previsto un nuovo doppio appuntamento destinato alla prima serata. Le anticipazioni riguardanti la seconda puntata del reality show, rivelano che sarà trasmessa già questo venerdì 17 settembre, serata in cui Signorini si ritroverà a dover fare i conti con il debutto di Tale e Quale Show su Rai 1. La seconda puntata del GF Vip 6 sarà caratterizzata dall'entrata di nuovi concorrenti, che promettono scintille.

La sfida del venerdì sera tra GF Vip 6 e Tale e Quale Show

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla seconda puntata del Grande Fratello Vip 6 rivelano che entrerà subito nel vivo la sfida tra Signorini e Carlo Conti.

In prime time su Rai 1, infatti, andrà in onda la prima puntata prevista di Tale e Quale Show, il fortunato varietà del venerdì sera che quest'anno potrà contare sulla presenza di ex volti del reality show Mediaset.

Trattasi di Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli che avranno la possibilità di rimettersi in gioco nello show di Rai 1 e di mettere in mostra le loro qualità artistiche.

Tra i concorrenti scelti anche Alba Parietti, mamma di Francesco Oppini, anche lui ex concorrente della scorsa edizione del GF Vip.

Nuovi concorrenti nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip 6

In attesa di scoprire quale sarà il verdetto auditel del pubblico, le anticipazioni sulla seconda puntata del reality show in programma venerdì 17 settembre, rivelano che ci sarà spazio per l'ingresso di nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Occhi puntati in primis sull'entrata in scena di Sophie Codegoni, l'ex tronista di Uomini e donne, la quale ha ammesso di essere single e non ha escluso la possibilità di trovare l'amore all'interno della casa di Cinecittà.

L'arrivo di Sophie è molto atteso dato che promette scintille con un altro ex volto di Uomini e donne: trattasi di Soleil Sorge, ben nota al pubblico di Canale 5 anche per la sua precedente esperienza all'Isola dei famosi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Jo Squillo approda nella casa del GF Vip 6

E poi ancora, nel corso della seconda puntata del GF Vip 6 di questo venerdì sera, ci sarà spazio anche per l'arrivo di un altro super-concorrente di questa edizione.

Trattasi della conduttrice e cantante Jo Squillo, anche lei in passato già naufraga dell'Isola dei famosi targata Mediaset.

Le anticipazioni sulla seconda puntata del Grande Fratello Vip 6 rivelano che è previsto anche l'ingresso del giovane Andrea Casalino e quello di Samy Youssef.

Al termine della seconda puntata, non è escluso che possano svolgersi anche le prime nomination di questa edizione che coinvolgeranno i concorrenti già presenti in casa da diversi giorni.