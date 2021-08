Tra qualche settimana, in Una vita si accenderà lo scontro in casa Palacios dopo la decisione di Antonito di scendere in Politica nel partito Conservatore, in contrapposizione con quello Liberale di Ramon. Padre e figlio, dunque, saranno avversari politici e ciò creerà tensioni in famiglia. Carmen non vedrà di buon occhio la scelta di Ramon, mentre quest'ultimo si ritroverà a doversi scontrare con il figlio per la prima volta in un dibattito politico.

Ramon scende in politica nelle prossime puntate di Una vita

Su Canale 5, tra qualche settimana, gli appassionati di Una vita assisteranno ad un acceso scontro politico tra Ramon e Antonito che porterà tensioni in casa Palacios.

Il tutto avrà inizio nel momento in cui Ramon accetterà la proposta di Armando di scendere in politica al fianco del Partito Liberale. Una scelta che Carmen non sembrerà approvare del tutto. Le cose cambieranno, poi, quando Ramon annuncerà di volersi candidare alle elezioni con l'appoggio dei vicini di Acacias.

Antonito avversario politico di Ramon

Stando alle anticipazioni, a questo punto in Una vita, Antonito sembrerà mosso da un sentimento di gelosia e invidia e vorrà imitare il padre. Per questo dirà ad Armando di volersi candidare, ma il marito di Susana rifiuterà la sua proposta, ritenendo Antonito non adatto alla carriera politica. A questo punto, Antonito deciderà di passare al partito Conservatore, ossia quello all'opposizione rispetto al partito Liberale del padre.

In casa Palacios, quindi, ci sarà una spaccatura e il tutto sarà destinato a peggiorare quando Ramon e Antonito scopriranno di doversi affrontare per la prima volta in un dibattito politico.

Tensione in casa Palacios, Antonito Vs Ramon

In casa Palacios, nelle prossime puntate di Una vita, la tensione sarà alle stelle. Da quanto si apprende dalle anticipazioni, Carmen sembrerà sostenere Antonito, a discapito del marito Ramon, mentre Lolita sembrerà essere più dalla parte del suocero e delle sue vedute liberali.

Ciò, inevitabilmente, creerà contrasti in famiglia visto che padre e figlio dovranno affrontarsi pubblicamente per la prima volta in un dibattito politico. Nonostante ciò, non muterà il bene tra Antonito e Ramon, anche se le divergenze politiche metteranno a dura prova il loro legame affettivo. Riusciranno padre e figlio a non rovinare i loro rapporti familiari?

Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap Tv ambientata ad Acacias 30.

Per non perdere nulla di questa intricata vicenda, si ricorda che Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10. Per rivedere invece gli episodi già trasmessi, basta collegarsi al sito Mediaset Infinity.