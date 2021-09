La soap opera turca Love is in the air, che i telespettatori possono seguire anche in live streaming sul sito Mediaset Play, prosegue la sua messa in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:50 circa. Nel corso della puntata che occuperà il piccolo schermo il 29 settembre 2021, la protagonista principale, Eda Yildiz (Hande Erçel), non si lascerà scoraggiare dalla difficile situazione quando Serkan Bolat (Kerem Bürsin) non avrà più alcun ricordo della loro storia d’amore dopo aver perso la memoria per colpa di un incidente aereo. La giovane studentessa vorrà mettercela tutta, utilizzando ogni sua forza per far riaffiorare nella mente del ricco imprenditore ciò che è accaduto nell’ultimo anno della sua esistenza.

Aydan (Neslihan Yeldan), invece, dopo aver riabbracciato il figlio facendo un sospiro di sollievo, deciderà di farlo sottoporre a un ulteriore controllo medico.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 29 settembre: Eda non si lascia scoraggiare dopo aver appreso che Serkan non si ricorda di lei

Dagli spoiler sulla serie televisiva di successo intitolata in originale Sen Cal Kapimi, che a quanto pare non farà più compagnia ai fan il sabato pomeriggio, almeno per il momento, e relativi a ciò che succederà nell’episodio in programmazione mercoledì 29 settembre 2021, si evince che Eda non si darà affatto per vinta nell’istante in cui apprenderà che il suo promesso sposo Serkan, a causa della perdita di memoria, è convinto di essere impegnato sentimentalmente con la sua ex fidanzata Selin (Bige Önal).

La giovane studentessa cercherà di reagire nel miglior modo possibile, dopo aver atteso il ritorno del suo amato per diversi mesi, e sarà decisa a rifare breccia nel cuore dello stesso, anche partendo da zero, per dimostrargli tutto l’amore che prova per lui, pur essendo consapevole che è cambiato radicalmente nei suoi confronti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Aydan vuole far controllare il figlio da un altro specialista dopo averlo riabbracciato

Nel contempo Aydan, ancora scioccata per l’amnesia di suo figlio, dopo averlo riabbracciato sano e salvo, vorrà farlo visitare da un altro specialista per tranquillizzarsi.

Inoltre, la signora Bolat organizzerà una festa di bentornato all’Art Life per il suo stesso sangue, a cui prenderanno parte tutti i dipendenti dell’azienda.

Ci riuscirà Eda a far innamorare di nuovo Serkan? Oppure si rassegnerà all’idea di non poter più tornare tra le braccia del facoltoso imprenditore, accettando quindi di rivederlo per sempre al fianco di Selin?