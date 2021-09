Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 20 a sabato 25 settembre, Laura confesserà durante il processo che Felipe ha maltrattato Genoveva e così la posizione dell'uomo si farà più difficile Inoltre Ildefonso riferirà a Camino di essere fertile, mentre Soledad mostrerà subito il suo carattere difficile.

Laura cambia versione e difende Genoveva

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 20 al 25 settembre, Ildefonso racconterà del periodo della guerra, ma Camino gli chiederà di approfondire la questione.

Intanto durante lo svolgimento del processo, Laura cambierà la sua versione dei fatti e dirà di non aver mai visto Santiago mentre consegnava a Genoveva l'arma del delitto. La domestica aggiungerà inoltre che Felipe ha malmenato la moglie e che ha avuto dei rapporti con lei, contro la sua volontà.

Nel frattempo Alvarez-Hermoso quando vedrà la donna per strada reagirà in maniera violenta e questo non potrà che compromettere la sua già delicata posizione. In tutto questo la Salmeron deporrà al processo e farà vedere a tutti di essere una vittima dei comportamenti inopportuni del marito. A sorpresa però interverrà pure Felipe con grande sorpresa della moglie, la quale cercherà di fermarlo in ogni modo.

Cinta annuncia ai genitori la partenza per una tournée

Secondo le anticipazioni televisive fino al 25 settembre, Bellita e suo marito Josè Miguel avranno modo di confrontarsi e di chiarire i malintesi dell'ultimo periodo. Intanto giungerà in casa Dominguez un telegramma inviato da parte di Cinta, in cui la ragazza preannuncerà la sua partenza per una tournée in Argentina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre Mendez proverà ad offrire un patto a Laura, consistente nel fatto di aiutare l'accusa a far condannare Genoveva. La domestica però non accetterà e scapperà via piena di paura.

Nel frattempo Ramon e Antonito saranno nominati portavoce dai rispettivi partiti e i due uomini avranno il compito di illustrare nei dettagli il programma elettorale ai soci onorari del circolo.

In tutto questo Marcos darà l'incarico a Soledad come domestica. La donna si mostrerà subito particolarmente rigorosa e ligia al dovere e Anabel sarà allarmata.

Soledad si scontra con le altre domestiche

In base agli spoiler della prossima settimana, Felipe sarà sul punto di far cambiare idea al giudice sull'innocenza di Genoveva, ma quando interverrà Velasco tutto cambierà. Intanto Ildefonso svelerà a Camino che durante la guerra ha avuto un grave problema che lo ha reso sterile ed è per questo motivo che spesse volte l'ha allontanata. Pasamar comprenderà il suo stato d'animo e gli starà accanto.

Nel frattempo Anabel si opporrà duramente a Soledad, ma quest'ultima apparirà forte e determinata. La domestica inoltre avrà dei problemi a rapportarsi con le altre domestiche, che mal tollerano la sua eccessiva franchezza.

In tutto questo Bellita si convincerà di non poter stare a fianco di Cinta in Argentina e si impegnerà per farle capire tutto quello che una brava madre deve sapere. Infine Servante progetterà una copia della spilla di Jacques e la offrirà a Casilda e Jacinto, che però non saranno del tutto entusiasti.