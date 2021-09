Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni su Una vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra: le trame delle puntate spagnole che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano il ritorno di Maite Zaldua interpretata dall'attrice italiana Ylenia Baglietto. La pittrice riabbraccerà Camino Pasamar, in difficoltà dopo la morte di Ildefonso ed i problemi sorti con sua madre Felicia Pasamar.

Anticipazioni Una vita: Ildefonso travolto dallo scandalo

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate in onda in prima visione tv annunciano il ritorno di uno dei personaggi più amati della soap opera iberica.

Tutto inizierà con precisione quando Anabel spiffererà a tutti i vicini che Camino non può avere figli per colpa della mutilazione ai genitali, subita da suo marito in guerra e che impedisce loro di avere rapporti intimi. Ildefonso, a questo punto, sarà travolto dallo scandalo, tanto da perdere il lume della ragione quando verrà ripudiato dal nonno il Marchese de Los Pontones. Per questo motivo, Cortes farà perdere le proprie tracce per diversi giorni.

Alla fine, Cesareo informerà i parenti di aver visto Ildefonso aggirarsi in stato confusionale verso un lago, dove effettivamente verrà ritrovato deceduto.

Camino incolpa Felicia della prematura morte del consorte

Nel corso delle prossime puntate di Una vita, Camino sarà letteralmente devastata dalla prematura morte del consorte.

Inoltre, la giovane accuserà la madre Felicia di essere la responsabilità della sua infelicità e di conseguenza di quanto successo ad Ildefonso. La sorella di Emilio, infatti, crederà che Cortes sarebbe ancora vivo se non fosse stata costretta da sua mamma ad accettare la proposta di matrimonio.

Nel contempo, la Pasamar jr inizierà a pensare sempre di più a Maite, il suo grande perduto amore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, la giovane non approverà la decisione di Felicia di non sposare Marcos e non apparirà per niente curiosa dei motivi che l'hanno spinta a vendere il ristorante "Nuovo Secolo XX" a Sabina e Roberto Almedo.

Maite ritorna ad Acacias 38

Nel frattempo, Camino continuerà a pensare senza sosta a Maite, tanto da preoccuparsi per la sua strana scomparsa.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: la Zaldua busserà alla porta della Pasamar jr nel corso della puntata 1276 dello sceneggiato iberico. Ovviamente la sorella di Emilio sarà molto felice di riabbracciare la sua amata, tanto da baciarla con passione, precisando che la loro storia d'amore era stata interrotta per colpa di una società troppo bigotta.

Le vicende di Acacias 38 sono in onda da lunedì al venerdì su Canale 5 oppure in diretta streaming sul sito completamente gratuito di "Mediaset Play Infinity."