Ellen Pompeo lo aveva annunciato in occasione del lancio: il podcast "Tell me", la cui prima puntata è disponibile già dal 29 settembre su tutte le piattaforme audio - streaming, svelerà alcuni succulenti retroscena dal set del medical drama più longevo di tutti i tempi. La prima indiscrezione, diffusa in anteprima dal sito web E!Online, riguarda la lite che ha coinvolto l'attrice e Denzel Washington durante le riprese del nono episodio della dodicesima stagione di Grey's Anatomy.

Ellen Pompeo ripercorre la lite avvenuta sul set di Grey's Anatomy 12: 'Denzel Washington mi ha ripresa'

La presenza di Denzel Washington sul set di Grey's Anatomy risale all'ormai lontano 2016, quando l'attore, sotto invito della produttrice esecutiva Debbie Allen, accettò la proposta di dirigere il nono episodio della dodicesima stagione. Quest'ultimo, come noto ai più affezionati telespettatori, portò in scena una brutale aggressione ai danni della protagonista. Meredith Grey, infatti, fu ridotta in fin di vita da un paziente. Fortunatamente, dopo una lunga convalescenza, la donna si riprese completamente e con coraggio e determinazione accettò le scuse dell'uomo che l'aveva, involontariamente, aggredita.

Proprio questa emozionante scena, tuttavia, diede vita ad un battibecco molto acceso tra Ellen Pompeo e Denzel Washington. L'attrice, nel girare la scena incriminata, si rivolse al suo interlocutore chiedendogli di guardarla dritta negli occhi per rafforzare il carico emotivo. Un intervento che il regista non apprezzò affatto.

Stando al racconto della protagonista, infatti, Denzel Washington "si arrabbiò da pazzi". Questa, infatti, la ricostruzione dell'accaduto:

"Mi sono rivolta all'attore e gli ho detto: 'Guardami mentre ti scusi, guardami'. Questa battuta, tuttavia, non era nel copione e Denzel mi ha ripresa per questo. Del tipo: 'Io sono il regista, non dirgli cosa fare'".

L'attrice di Meredith Grey ricorda la lite con Denzel Washington: 'Ce le siamo date di santa ragione'

Continuando con il suo racconto, Ellen Pompeo ha però confermato di non aver mandato giù il richiamo del regista. Parlando con Patrick Dempsey nella prima puntata del podcast Tell me, l'interprete di Meredith Grey ha infatti riferito di non aver accolto positivamente le rimostranze di Denzel Washington:

"Ricordo di aver pensato: 'Ascolta, figlio di p..., questa è la mia serie, questo è il mio set. Con chi stai parlando?' Del tipo: 'Sai a malapena dove si trova il bagno'. Io ho il massimo rispetto per lui come attore e come regista, ma ehi, quel giorno ce le siamo date di santa ragione".

Nonostante lo scontro, Ellen Pompeo ricorda positivamente l'esperienza vissuta accanto a Denzel Washington, tanto da definirla "straordinaria". La stima per il celebre attore, infatti, è rimasta invariata e l'interprete di Meredith Grey ha giustificato l'accaduto facendo riferimento all'estrema passione che la lega al suo lavoro.