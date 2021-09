Da lunedì 13 settembre riparte l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi, che torna in onda dopo la pausa estiva. Le anticipazioni rivelano che nei giorni scorsi sono iniziate già le prime registrazioni e i colpi di scena non sono mancati. Occhi puntati in primis sul ritorno di Gemma Galgani che questa volta ha stupito tutti con la notizia dell'intervento al seno. C'è stato spazio anche per la presentazione dei nuovi tronisti e per il ritorno di altri volti noti del trono over.

Anticipazioni Uomini e donne settembre 2021: Gemma ritorna con il seno nuovo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del prossimo settembre, rivelano che Gemma continuerà a essere al centro dell'attenzione e lo farà confessando di essersi sottoposta a un nuovo intervento di chirurgia estetica.

Questa volta, la dama torinese del programma di Maria De Filippi, ha scelto di rifarsi il seno e ha ammesso anche di aver fatto delle punture alle labbra.

Una notizia che, ovviamente, ha mandato in tilt Tina Cipollari, la quale ha prontamente sbottato e sentenziato contro le "novità" riguardanti la sua acerrima nemica.

Tuttavia, le anticipazioni sulle registrazioni di Uomini e donne rivelano che, nonostante questi nuovi interventi, Gemma ha dovuto fare i conti con l'assenza di nuovi corteggiatori.

Il ritorno di Ida Platano e Armando Incarnato

A quanto pare, infatti, non ci sono nuovi pretendenti interessati a corteggiarla e questa notizia ha permesso a Tina di punzecchiare ancora una volta la dama del programma di Canale 5.

E poi ancora nelle nuove puntate del mese di settembre, ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di alcuni "volti noti" del trono over.

Una di questa è Ida Platano, che si rimetterà in gioco dopo le varie delusioni d'amore e nelle prime registrazioni è uscita in esterna con due nuovi pretendenti.

Spazio al ritorno del super-criticato Armando Incarnato: anche quest'anno si rimetterà in gioco per cercare la sua anima gemella e non mancheranno subito le liti con Gianni Sperti.

Tra i nuovi tronisti di Uomini e donne, spicca Andrea Nicole

Le anticipazioni su Uomini e donne 2021/2022, rivelano che ci sarà spazio anche per i nuovi giovani tronisti che sono stati scelti dalla produzione.

Una di queste è la giovanissima Roberta, una ragazza con la testa sulle spalle, che nel video di presentazione ha rivelato di aver perso il padre quando aveva appena 14 anni.

Grande attesa anche per le vicende della prima tronista transessuale della storia del programma. Si chiama Andrea Nicole e nella vita fa la commessa. Andrea ha affrontato il lungo processo di transizione che l'ha portata a diventare una donna e quest'anno proverà a mettersi in gioco sotto i riflettori del dating show di Canale 5.