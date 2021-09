Cresce l'attesa per la nuova edizione di Uomini e donne 2021/2022. Le anticipazioni sul programma dei sentimenti di Maria De Filippi, rivelano che la trasmissione tornerà in onda a partire dal prossimo lunedì 13 settembre, con la messa in onda delle prime registrazioni avvenute nei giorni scorsi. I colpi di scena, fin dal primo momento non mancheranno, al punto che lo stesso Gianni Sperti, sui social, ha annunciato ai fan che sono in arrivo delle "puntate esilaranti".

Gemma torna in studio con un décolleté nuovo: anticipazioni Uomini e donne settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle puntate di Uomini e donne di settembre, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alla dama torinese Gemma Galgani.

Dopo aver trascorso l'ultimo periodo da single, Gemma ha scelto di dare l'ennesima svolta alla sua vita e al suo aspetto fisico, ricorrendo nuovamente alle mani sapienti del chirurgo estetico.

La dama, infatti, ha scelto di rifarsi il seno e si è sottoposta anche a delle punturine alle labbra. Una decisione che ha mandato in tilt Tina Cipollari: in queste nuove puntate del dating show Mediaset, l'opinionista ha subito sbottato contro Gemma. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Uomini e donne del mese di settembre, rivelano che nonostante queste novità legate all'aspetto fisico, Gemma ha dovuto fare i conti con una "triste realtà".

Guerra aperta tra Tina e Gemma

In studio, fino a questo momento, non sono arrivati nuovi cavalieri interessati a conoscerla e per lei è stato un durissimo colpo da affrontare.

Anche questa volta, Gemma ha puntato il dito contro la sua nemica Tina Cipollari, ritenendo che sarebbe colpa sua se fino a questo momento non ci sono stati nuovi cavalieri pronti a conoscerla e ad approfondire la conoscenza fuori dallo studio televisivo Mediaset.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni sul programma di Maria De Filippi rivelano che ci saranno delle novità anche per quanto riguarda la dama Ida Platano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quest'anno è tornata in studio, pronta a rimettersi in gioco per cercare il vero amore e, a quanto pare, sarebbe riuscita a trovare una persona affine al suo modo di essere.

Ida ci riprova con Marcello: anticipazioni Uomini e donne

Trattasi del cavaliere Marcello, con il quale Ida sta approfondendo la conoscenza, con la speranza che possa davvero nascere qualcosa di serio e importante.

Per quanto riguarda il trono classico, le anticipazioni su Uomini e donne di settembre rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al percorso della tronista Andrea Nicole. Spazio anche ai due tronisti che, fin dal primo momento, sono entrati in "rotta di collisione", essendo entrambi interessati alla stessa corteggiatrice.