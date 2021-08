Ritorna l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che sarà in onda nuovamente a partire da lunedì 13 settembre su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che le nuove puntate saranno a dir poco scoppiettanti e si preannunciano dense di colpi di scena fin dal primo momento. Occhi puntati in primis sui cambiamenti che riguarderanno la dama torinese Gemma Galgani, la quale si è sottoposta ad una operazione al seno prima di ritornare in studio.

Occhi puntati anche sui nuovi scontri tra Gianni e Armando e sulle novità legate al percorso di Ida Platano.

Il ritorno di Uomini e donne, le anticipazioni di settembre 2021: Gemma al centro della scena

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle puntate di Uomini e donne del mese di settembre, rivelano che ci sarà spazio per la clamorosa novità legata al percorso di Gemma Galgani.

La dama torinese, infatti, ha annunciato di essersi sottoposta ad una nuova operazione chirurgica e questa volta ha scelto di rifarsi il seno.

Un annuncio che non passerà inosservato e che porterà nuovamente Gemma al centro delle polemiche e degli attacchi da parte dell'opinionista Tina Cipollari, la quale ritiene che la sua scelta sia dettata in primis dalla volontà di far breccia su corteggiatori più giovani di lei.

Gianni Sperti e Armando ai ferri corti

Tuttavia, le anticipazioni di queste nuove puntate di Uomini e donne del mese di settembre, rivelano che ci sarà spazio anche per nuovi litigi che vedranno coinvolti Gianni Sperti e Armando Incarnato.

Tra i due, i rapporti non sono mai stati idilliaci e anche in queste prime registrazioni della nuova edizione, sono venute fuori delle vecchie ruggini che hanno reso il clima particolarmente infuocato.

E poi ancora ci sarà spazio anche per il ritorno della dama Ida Platano: per lei sono arrivati due nuovi pretendenti e, stando alle prime anticipazioni, la dama pare che sia rimasta particolarmente colpita da uno dei due cavalieri. Riuscirà a trovare l'amore in questa nuova edizione del dating show sentimentale?

Trono classico Uomini e donne: le prime anticipazioni di settembre sui tronisti

Occhi puntati anche sui nuovi tronisti di Uomini e donne 2021/2022. Le anticipazioni riguardanti le puntate di settembre, rivelano che tra Matteo e Joele sono nate già le prime frizioni: i due, infatti, pare che abbiano puntato le stesse corteggiatrici e questo potrebbe creare qualche tensione nel corso delle prossime puntate di messa in onda.

Per quanto riguarda, invece, la tronista Andrea Nicole, le anticipazioni rivelano che in queste prime giornate è uscita in esterna con un ragazzo di nome Ciprian.

Un'edizione che sicuramente non deluderà le aspettative del pubblico, anche se bisognerà aspettare un po' di settimane per permettere ai protagonisti del trono classico di "carburare" e di conoscersi meglio per poter poi dar vita a nuove dinamiche interessanti da vedere nel corso della lunga stagione televisiva.

Intanto è confermatissimo l'appuntamento in palinsesto con la trasmissione di Maria De Filippi. Uomini e donne tornerà in onda dal 13 settembre con le nuove puntate, trasmesse come sempre alle 14:45 circa, al posto della soap Brave and Beautiful (attualmente in onda nella stessa fascia oraria).