Nervi tesi nello studio di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che quest'anno ha riaccolto in studio Ida Platano e Armando Incarnato. I due protagonisti del trono over, che per qualche tempo hanno costituito anche una coppia, sono tornati a punzecchiarsi e in particolar modo Armando ha "sbugiardato" la dama, ritenendo che avrebbe mentito in merito alle chiamate che ci sarebbero state tra di loro nel corso dell'ultimo periodo.

Lo scontro tra Ida e Armando nello studio di Uomini e donne

Nel dettaglio, tutto è partito nel momento in cui Gianni Sperti ha chiesto come fossero oggi i rapporti tra Ida e Armando.

Il cavaliere ha svelato che si erano scambiati delle battute in studio, dato che Ida gli aveva chiesto perché le avesse tolto il saluto.

Armando, però, si è difeso dicendo che non sarebbe così e che in realtà si sarebbero sempre "salutati con lo sguardo".

Tuttavia questo breve scambio di battute, i due si sono risentiti: Armando ha svelato di aver chiamato Ida per chiarire meglio la situazione e la dama ha confermato.

Successivamente, però, il cavaliere del trono over ha anche svelato che il giorno successivo sarebbe stata Ida a richiamarlo.

Ida manda in tilt Armando con le sue dichiarazioni

Una versione dei fatti che è stata smentita dalla Platano, la quale nello studio di Uomini e donne ha sottolineato a chiare lettere di non averlo ritelefonato dopo quella volta.

Ida ha rincarato la dose rivelando addirittura che Armando le avrebbe chiesto anche di tornare ad uscire insieme e quindi di rivedersi di nuovo dopo il loro "addio".

Tale dichiarazione, però, questa volta ha mandato su tutte le furie Armando che ha categoricamente smentito il racconto della dama, sostenendo di non averle mai chiesto di rivedersi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Armando ha poi aggiunto di non aver alcun tipo di problema a dare il cellulare alla redazione di Uomini e donne per far fare i controlli sulle telefonate e appurare così il fatto che Ida lo abbia richiamato il giorno dopo che si erano sentiti.

Armando pronto a sbugiardare la sua ex Ida nello studio di Uomini e donne

Il cavaliere quindi ha ammesso di essere pronto a sbugiardare Ida Platano, portando la verità attraverso i tabulati del suo cellulare.

"Do il telefono alla redazione e vediamo se hai chiamato. Lo fai di nascosto, menti sulle chiamate, dici che ti ho chiesto di uscire. Sei furba", ha sbottato duramente Armando che ha così smentito le parole della dama.

Insomma un rapporto tutt'altro che idilliaco quello tra i due protagonisti di Uomini e donne over e c'è da scommettere che anche nelle prossime puntate non mancheranno i colpi di scena e le nuove rivelazioni sul rapporto.